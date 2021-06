V sobotu se ve Squash centru v samostatných badmintonových turnajích utkají muži a smíšené čtyřhry. Obě soutěže jsou otevřené pro veřejnost.

„Herní systémy obou turnajů upravíme podle počtu přihlášených. V kategorii mužů může startovat až šestnáct hráčů, v soutěži smíšených párů bude maximum dvanáct týmů. Přihlášení je možné přes sociální sítě, přímo na recepci nebo telefonicky do pátku 11. června,“ sdělil jeden z pořadatelů Josef Lička.

Program



Sobota 12. června:

Otevřený turnaj v badmintonu, smíšené čtyřhry a muži (9.00 – 15.00), Squash centrum.

Neděle 13. června:

Přátelský turnaj registrovaných hráčů ve squashi (9.00 – 15.00), Squash centrum.

Jumping párty, skákání na upravených trampolínách (15.00 – 19.00), v parku na multifunkčních hřištích.

Více informací na

www.squash-vyskov.cz

nebo t. č. 602 689 825

Následující nedělní squashový turnaj bude mít exhibiční charakter a měl by nabídnout i velkou sportovní kvalitu.

„Také squashistům už se pomalu restartuje sezona, ale zrovna tento víkend je termín prázdný, takže nám účast přislíbili hráči z první stovky českého žebříčku. Myslím, že je to docela unikátní událost ve Vyškově. Budou se tu pohybovat hráči z extraligy, první a druhé ligy. Zastoupení bude mít i Vyškov, Jirka Pinka je hráčem brněnské Viktorky. Možná si s nimi zahraju i já. No zahraju, stoupnu si na kurt a budu se dívat, jak se to hraje (úsměv). Mým osobním favoritem je Roman Švec z brněnské Viktorky, který byl třetím hráčem mužského českého žebříčku a 170. na světě. Nyní trénuje slovenskou juniorskou reprezentaci a současného nejlepšího českého squashistu Daniela Mekbiba,“ upřesnil Lička.

Nedělní odpolední program bude hodně aktivní. Jedná se o fitness aktivitu, skákání na speciálně upravených trampolínách. Bude probíhat v parku na multifunkčních hřištích a pod vedením instruktorek Lucie Školařové, Jany Otevřelové, Moniky Rašnerové a Michaely Olejárové. K dispozici bude čtyřicet trampolínek.

„Jsme v kontaktu s jedním hostujícím instruktorem, ale to necháme jako překvapení. Budeme se modlit, aby nám vyšlo počasí, a věřím tomu, že se na to bude dlouho vzpomínat a skvěle to oživí vyškovské sportovní dění. Je to zase něco jiného a zajímavého. Skvělé bude, že i kolemjdoucí se můžou podívat, nasát atmosféru a třeba těmto sportům i přijít na chuť. Celou akci jsme připravovali už dřív, ale přibrzdil nás Covid-19. Hlavním cílem je porovnání sil a fyzičky po koronavirové pandemii, ale také jen tak se potkat a zasportovat si. A možná i získat pro badminton a squash další kamarády a snad i nové závodní hráče. Chceme, aby si sem přišli zahrát nebo se jen podívat hlavně zájemci z Vyškova a okolí, kde oba sporty zatím netěší zrovna velkému zájmu. Doufám, že se taky vytvoří tradice a budeme moci akci každoročně zopakovat,“ zdůraznil hlavní organizátor unikátního vyškovského sportovního víkendu.