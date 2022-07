Rally Vyškov 2022.Zdroj: Redakce

„Momentálně máme povolení na všechny rychlostní zkoušky od měst, obcí a dalších institucí, kudy naše soutěž prochází. Zvláštní ustanovení k soutěži jsme předali Autoklubu České republiky a čekáme na schválení,“ říká k přípravám předseda Hanáckého rally klubu v AČR Ladislav Petráš.

Přesné termíny třicáté Rally Vyškov jsou 2. – 3. září, přičemž v pátek 2. září soutěžní posádky absolvují seznamovací jízdy a administrativní a technické přejímky a samotný závod pak proběhne v sobotu. Stejně jako v předchozích letech je Rally Vyškov zařazena do kalendáře Rallysprint série a do hodnocení Poháru 2+, nově také do Rallysprint série historických automobilů.

Rally Vyškov 2022

Aktuální informace jsou na: www.rallyvyskov.cz a na profilech Rally Vyškov na www.facebook.com/rallyvyskov, www.instagram.com/rallyvyskov a www.youtube.com/channel/UCcUO86Y6qVRSHpcpg1G73Hg

„Další z novinek je také navázání spolupráce se známým designérem závodních vozů Keane Design, který se bude podílet na grafické prezentaci Rally Vyškov,“ dodal zástupce ředitele rally Michal Palásek.

„I letos chceme navázat na kladná hodnocení jak od soutěžních posádek, tak činovníků automobilového sportu Autoklubu České republiky i od diváků, která v posledních letech jako zpětnou vazbu dostáváme. Uděláme maximum proto, abychom laťku, jež jsme ve Vyškově nastavili, udrželi a ještě jí o kus pozvedli,“ ujišťuje ředitel Rally Vyškov Jaromír Palásek.

„Chceme úspěšně propagovat město Vyškov, vyškovský region, naše partnery a další subjekty, které se na pořádání vyškovské rally podílejí. Naším cílem je znovu uspořádat zejména bezpečnou a atraktivní soutěž jak pro soutěžní posádky, tak pro diváky a jde nám především o to, aby se všichni na Rally Vyškov vždy rádi vraceli,“ dodává Petráš.