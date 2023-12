Padesátiprocentním ziskem rozehráli nadstavbovou část zástupci Vyškovska v I. lize volejbalistů. Ve čtvrtfinálové skupině Bučovice prohrály v Dobřichovicích a doma porazily Duklu Liberec B. Ve skupině o 7. - 14. místo Holubičtí hráli dvakrát doma a po vítězství nad Slavií Plzeň nestačili na ČZU Praha. Vítězové vždy brali tři body.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

V sokolském derby v Dobřichovicích domácí tým potvrdil slova hostujícího trenéra Zbyňka Čížka, že jsou největším favoritem druhé nejvyšší soutěže. S výjimkou druhého setu měli zápas pod kontrolou. Přesto v Bučovicích smutek nepanuje.

I. liga mužů

Čtvrtfinálová skupina:

Dobřichovice – Bučovice 3:1

Sety: 25:18, 13:25, 25:15, 25:13.

Bučovice: Roman, Neubauer, Čeketa, Mlčúch, Galík, Štefko, Špelda (L), Herman (L) – Žák, Minda, Červinka.

Bučovice – Liberec B 3:0

Sety: 25:16, 25:17, 25:23.

Bučovice: Červinka. Neubauer, Mlčúch, Štefko, Jakubec, Struška, Vodička (L) – Roman, Minda. Trenér: Zbyněk Čížek.

1. Dobřichovice 6 5 0 0 1 16:6 15

2. Hr. Králové 6 3 1 1 1 15:9 12

3. Bučovice 6 3 0 1 2 12:10 10

4. Liberec B 6 1 1 1 3 9:15 6

5. BV Ostrava 5 1 1 0 3 8:11 5

6. Č. Buděj. B 5 0 1 1 3 5:14 3

Příští kolo: České Budějovice B – Bučovice, pátek 5. 12. (19.00). Skupina o 7. - 14. místo:

Holubice – Plzeň 3:1

Sety: 25:15, 20:25, 25:13, 25:17

Holubice – ČZU Praha 1:3

Sety: 23:25, 25:19, 21:25, 22:25.

Holubice: (oba zápasy): Bláha, Kolář, Koukal, Lukšíček, Masař, Mrázek, Muroň, Námešanský, Písařík, Russnák, Sankot. Trenér: Aleš Šmerda.

1. Vel. Meziříčí 8 6 1 0 1 22:8 20

2. ČZU Praha 8 4 0 1 3 15:14 13

3. VK Brno 8 4 0 1 3 14:14 13

4. Lvi Praha B 8 3 1 0 4 13:15 11

5. Holubice 8 2 1 2 3 16:19 10

6. Plzeň 8 3 0 1 4 13:17 10

7. Kolín 7 2 1 0 4 11:14 8

8. MFF Praha 7 2 1 0 4 11:14 8

Příští kola: MFF Praha – Holubice, pátek 15. 12: (19.00). Holubice – Lvi Praha B, sobota 16. 12. (17.00).

„Klukům jsem zdůrazňoval, ať nevěší hlavu, že pro nás v tom praktickém významu nadstavba začíná až v domácím zápasem s Duklou Liberec B. Dobřichovice svoje ambice pak potvrdily i sobotním vítězstvím v Beskydech. Spíše mě potěšilo, že jsme je v domácím prostředí ve druhém setu dokázali přehrát. Hráli jsme výborný nátlakový volejbal na servisu a přidali k tomu výbornou obranu. Donutili jsme je k chybám a jednoznačně jsme je přejeli. Bohužel ve třetím setu jsme v jednom postavení udělali chyby a oni získali rozhodující náskok. Vyvinuli na nás tlak na servisu a měli výbornou obranu v poli a následně pak už byli lepší. Ve čtvrtém setu jsme už prostřídali sestavu a vlastně už se to jen dohrávalo,“ zhodnotil porážku bučovický lodivod.

Juniorka extraligové Dukly Liberec podle očekávání nepřijela do Bučovic s posilami z áčka a utkání mělo v podstatě hladký průběh. Určité drobné komplikace v závěru třetího setu dokázali domácí napravit.

„Liberec nám to trochu usnadnil, protože si nepřivezl áčkaře. Ale i bez nich má juniorka svoji kvalitu a dokáže se stmelit a zahrát vynikající zápasy. Proto jsem rád, že doma jsme jim to neumožnili a od začátku jsme byli jednoznačně lepší. A to jsme dali větší herní prostor mladým hráčům, aby si vyzkoušeli, jaké je hrát prvoligovou nadstavbu. Se třemi body z dvojzápasu jsem celkem spokojený,“ ujistil Čížek.

Úplně jinak vyhodnotili stejný bodový zisk v Holubicích. Po celkem jistém vítězství nad Slavií Plzeň se očekávalo, že podobně »přejedou« i pražský ČZU. A po dvou setech to tak i vypadalo, i když ten první domácí ztratili. Bohužel se od druhé sady propadli do herního útlumu.

„Ano, je to velké zklamání. Tedy ten zápas s ČZU, doma se má vyhrávat a soupeř jednoznačně byl k poražení. Jenže jsme hráli fakt špatně a zatím si stále nedovedu vyhodnotit proč. Kromě posledního setu jsme ve všech vedli o tři až čtyři body, ale v koncovkách jsme to nedokázali dotáhnout. Musím asi přiznat, že jsme udělali i nějaké taktické chyby v průběhu zápasu a možná i v základní sestavě, ale i tak se mělo vyhrát. Tím nejpodstatnějším a rozhodujícím byly zkažená podání, špatný příjem, přihrávka, prostě herní chyby,“ přiznal zklamaný trenér Aleš Šmerda.

V pátek a v sobotu mají obě skupiny domácí druhé nejvyšší soutěže na pořadu poslední letošní zápasy. V novém roce určí výsledky silnější skupiny pořadí prvních šesti týmů pro nasazení do K.O. čtvrfinále play-off. Ze slabší skupiny si pak ještě dvě poslední místa v těchto bojích, tedy mezi elitní osmičkou, zajistí týmy z první a druhé příčky.