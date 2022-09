Tato možnost se naskýtá hned v prvních dvou zápasech, které se budou hrát v Bučovicích v pátek a v sobotu. V pátek přijede Dukla Liberec B (začátek v 19.00 hodin), v sobotu ČZU Praha (11.00).

„Ano, to je hned ten první případ, kdy asi budou základní sestavy dost rozdílné a mělo by se jasně ukázat, jak je dobré mít široký kádr. Opravdu jsou to úplně jiné typy mužstev. Béčko Liberce jsou mladí kluci, kteří trénují s áčkem. Jsou tedy výborně vedení, dobře fyzicky vybavení a hlavně s velikou motivací vybojovat si extraligový dres. Naproti tomu Pražané se budou asi prezentovat velkou volejbalovou zkušeností a jistotou. Stále staví na hráčích s extraligovou minulostí, jako například Dan Hykš a Míra Marel. Tedy v pátek to asi bude boj proti dravému mládí a v sobotu víc taktická partie. Ale uvidíme…,“ naznačil očekávaný průběh zápasů.

Se svým trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem se budou muset obejít bez tří velkých opor, které zamířily do extraligy. Především tedy útočníka Marka Perryho, který zamířil do frýdecko-místeckého Black Volley Beskydy. Tam bude působit i nahrávač Adama Provazník, libero Michael Kovařík posílil Jihostroj České Budějovice.

Jejich a další místa obsadí zkušený Ivo Kobolka z Ústí nad Labem, mladíci ze Zlína Lukáš Čeketa, mimochodem odchovanec Holubic, a smečař Ladislav Toman. Ti budou v Bučovicích hostovat. Na „tvrdo“ přestoupili zlínský blokař Jakub Varous a Tomáš Kristian z Beskyd, kteří už v týmu úspěšně působili. Post libera přichází zdvojit Michal Špelda z Brna, s ním spoluhráč Michael Vodička. Oba dva jsou hráči do 23 let s velkou perspektivou. Blokařské trio Mlčúch, Kristian, Varous doplnil doplnil další Brňan Vít Jakubec. Na poslední chvíli přišel na hostování Josef Drozd, smečař prvoligové Ostravy.

TJ Sokol Bučovice

I. liga - los základní části

1. kolo 30. 9. 19.00

Bučovice – Liberec B

2. kolo 1. 10. 11.00

Bučovice – ČZU Praha

3. kolo 7. 10. 19.00

Bučovice – VK Brno

4. kolo 8. 10. 13.00

Bučovice – Velké Meziříčí

5. kolo 21. 10. 19.00

Č. Budějovice B – Bučovice

6. kolo 22. 10. 11.00

Lvi Praha B – Bučovice

7. kolo 28. 10. 19.00

Bučovice – Plzeň

8. kolo 29. 10. 13.00

Bučovice – Dobřichovice

9. kolo 11. 11. 19.00

MFF Praha – Bučovice

10. kolo 12. 11. 11.00

Hradec Králové – Bučovice

11. kolo 25. 11. 19.00

Bučovice – BV Ostrava

*

12. kolo 26. 11. 11.00

Blue Volley Ostrava – Bučovice

13. kolo 2. 12. 19.00

ČZU Praha – Bučovice

14. kolo 3. 12. 11.00

Liberec B – Bučovice

15. kolo 16. 12. 19.30

Velké Meziříčí – Bučovice

16. kolo 17. 12. 11.00

VK Brno – Bučovice

17. kolo 13. 1. 19.00

Bučovice – Lvi Praha B

18. kolo 14. 1. 13.00

Bučovice – Č. Budějovice B

19. kolo 27. 1. 18.00

Dobřichovice – Bučovice

20. kolo 28. 1. 13.00

Plzeň – Bučovice

21. kolo 10. 2. 19.00

Bučovice – Hradec Králové

22. kolo 11. 2. 13.00

Bučovice – MFF Praha

„Vždycky mám radost, když se povede přivést extraligový hráč. Takže mě moc těší, že úspěšně dopadlo jednání s Ústím nad Labem a máme Iva Kobolku. Přestože měl možnost u nich pokračovat v profi kariéře, tak dal přednost kombinaci zaměstnání a prvoligového volejbalu. Velmi kvalitní jsou i ostatní příchody a moc si vážím toho, že kluci chtějí u nás hrát. Přestupové okno ale ještě neuzavíráme. Od příštího týdne by s námi měl trénovat slovenský reprezentant do 22 let Adam Kán, který studuje v Brně. Rád bych řekl ještě jedno jméno, ale zatím je to ve fázi jednání. Ale myslím, že pro fanoušky to bude další velký tahák a překvapení. Uvidíme jestli a kdy se to podaří,“ naznačil Čížek ještě další možnosti zkvalitnění kádru.

Novinkou druhé nejvyšší české soutěže je i nově organizované play-off. Přímo do čtvrfinále postoupí nejlepších šest po základní části. Týmy ze 7. až 10. místa si zahrají osmifinále. Ve třech odehraných sezonách Bučovičtí nikdy nechyběli mezi elitní čtyřkou. Před startem soutěže ale šéf oddílu nechce možné konečné umístění prognózovat.

„Na cíl, jako třeba obhájení druhého místa, je teď momentálně brzy. První krokem by měl být dobrý start a pohybovat se v horních patrech tabulky. A pak jít do play-off z co nejvýhodnější pozice. Myslím, že první liga nebude mít vyloženého favorita, ale hodně nahoře budou určitě chtít hrát Dobřichovice a podobné ambice určitě bude mít i Hradec Králové, který má pořád na soupisce Štokra s Holubcem,“ plány jen Čížek naznačil.

Na jednu další velkou novinku si budou muset zvykat nejen hráči, ale i fanoušci. Sobotní zápasy základní části se dle nařízení svazu mohou hrát v rozmezí od 11.00 do 13.00 hodin.

„Tak je to dáno, tak to musíme respektovat. První zápas máme na zkoušku v jedenáct dopoledne. Je pravda, že mistrák jsme dopoledne už moc dlouho nehráli a může to být trochu problém. Uvidíme, reakci. Za týden s Velkým Meziříčím už to bude ve 13.00 hodin. V každém případě pak v nadstavbě, pokud tam budeme, chceme sobotu vrátit zpátky na 19.00 hodin,“ ujistil Zbyněk Čížek.