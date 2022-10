Holubice budou ve třetí nejvyšší soutěži obhajovat druhé místo. Na podobné pozice pomýšlejí i před startem nové soutěže. Výsledky přípravných turnajů napovídají, že to může být i lepší. Na domácí antuce vyhrály turnaj silně obsazený letní turnaj, když ve finále porazily rakouský extraligový Sokol Vídeň a před tím prvoligový VK Brno. V Novém Jičíně vyhrály turnaj prvního kola Českého poháru. Tam měly za soupeře týmy ze své skupiny II. ligy. Domácí mužstvo i Palkovice porazily hladce 3:0.

TJ Holubice

Los první poloviny II. ligy

1. a 2. kolo 8. 10. / 10.00 a 13.00 Staré Město – Holubice

3. a 4. kolo 15. 10. / 10.00 a 14.00 Holubice – Palkovice

5. a 6. kolo 22. 10. / 11.00 a 15.00 Šlapanice – Holubice

7. a 8. kolo 5. 11. / 10.00 a 14.00 Holubice – Kojetín

9. a 10. kolo 12. 11. / 11.30 a 16.30 Napajedla – Holubice

11. a 12. kolo 19. 11. / 10.00 a 14.00 Holubice – Kometa Brno

13. a 14. kolo 29. 10. / 10.00 a 14.00 Nový Jičín – Holubice

15. a 16. kolo 10. 12. 2/ 10.00 a 14.00 Holubice – Morávka

17. a 18. kolo 17. 12. / 11.00 a 15.00 Sokol Brno-jih – Holubice

Odvetná část začne 14. ledna.

„Vzhledem k tomu jak se trénovalo, si myslím že na začátku můžeme mít trochu problémy, ale postupně by si to mělo sednout. Kluky za přístup přístup k přípravě, ale moc kritizovat nemůžu. Většina z nich jsou otcové od rodin s malými dětmi. Navíc mají všichni své povolání a do toho přišla samozřejmě i nějaká onemocnění a zranění. Takže věřím, že nakonec svůj cíl, to znamená skončit do třetího místa, splníme, i když to na začátku opravdu může trochu drhnout,“ potvrdil prognózu svého otce trenér mužstva Aleš Šmerda.

Už první krok ovšem bude přetěžký. První dva zápasy Holubičtí sehrají ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Tamní klub má bohatou historii s dlouholetou účastí v první lize. Tu opustilo v minulé sezoně. V současné době je prakticky farmou extraligové Fatry Zlín, odkud přicházejí sbírat zkušenosti mladí talentovaní a samozřejmě ambiciózní volejbalisté.

„Určitě očekáváme těžké zápasy, ale nějaké bližší informace o soupeři opravdu nemáme. Známe jednoho dva hráče, ale nevíme k jakým změnám tam došlo. Počítáme s tím, že tam budou právě mladí kluci ze Zlína a bude důležité, koho tam Fatra pošle. My budeme postrádat Pavla Koláře, který už delší dobu netrénuje pro nějakou virózu. Jinak bychom měli být kompletní,“ sdělil Šmerda starší.

Do startu mistrovské sezony holubičkým zapadá i druhé kolo Českého poháru. V něm jsou už nasazeny extraligové celky a hraje se vyřazovacím K.O. systémem na jeden zápas. S výhodou domácího prostředí celku z nižší soutěže. Do Holubic tak ve čtvrtek 13. října zavítá extraligová Fatra Zlín. Je dost pravděpodobné, že se v jejím dresu představí odchovanec Holubic Lukáš Čeketa.

„Na Zlín samozřejmě nemáme, ale zápas s extraligou bude pro náš klub a naše fandy velkým svátkem a já věřím, že to bude pěkná podívaná. Máme výborné i zkušené hráče, takže věřím, že favoritovi budeme důstojným soupeřem,“ zve na mistrovská a i pohárová utkání Arnošt Šmerda.