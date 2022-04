Okresní přebor

Program 11. kola, sobota 23. dubna - začátky zápasů 9.00, 10.00 a 11.00 hodin:

Stadion Vyškov: Fifák Nouzka – FC Kozlany B, Kozlany B – FK Mouřínov, Fifák Nouzka – Mouřínov.

Orel Vyškov: Amor Vyškov C – Lazor Vyškov, Lazor Vyškov – FC Krásensko, Amor Vyškov C – Krásensko.

Hliník Marefy: JČ Marefy – Orli Vyškov (10.00).

Tabulka po podzimní části:

1. Lazor Vyškov 10 9 1 0 90:41 28

2. Orli Bučovice 10 8 2 0 63:19 26

3. Amor C 10 7 0 3 95:36 21

4. FK Mouřínov 10 6 1 3 61:55 19

5. Fifák Nouzka 10 5 1 4 39:52 16

6. JČ Marefy 10 4 1 5 74:57 13

7. FC Krásensko 10 3 1 6 55:67 10

8. FC Kozlany B 10 3 1 6 65:96 10

9. Vyškov City 10 3 0 7 33:71 9

10. Sok. Bučovice 10 1 3 6 54:70 6

11. Orli Vyškov 10 0 1 9 21:86 1

Podzimní tabulka ukazuje na žhavé postupové kandidáty Lazor Vyškov a Orly z Bučovic. Amor Kloboučky Vyškov C má mírnou ztrátu, ale vzhledem ke kvalitám jeho kádru se s ním v boji o postup do krajského přeboru musí také počítat počítat. Odepsat nelze ještě ani čtvrtý Mouřínov a pátý Fifák Nouzka, ale oba spíše budou chtít kandidátům na okresní titul roli jen znepříjemňovat.

Lídr tabulky, vyškovský Lazor, prošel podzimem jen s jedinou remízovou ztrátou dvou bodů. Podle hlasů z jeho tábora ale bude velice obtížné tuto bilanci obhájit. Aktuálně zejména pro velkou marodku v týmu.

„Na podzim se nám dařilo, ale to jsme se celkem dobře scházeli. Teď je situace skoro zoufalá. Máme zraněných víc než pět hráčů, včetně mě, a vesměs jsou to kluci ze základní sestavy. Pro utkání s Amorem jsme zatím jen tři, ale snad to nějak dáme dohromady, aby se derby odehrálo. Z toho všeho jsou taky celkem jasné naše plány. I kdybychom první místo nějakým způsobem udrželi, do kraje bychom asi nešli,“ naznačil hrající trenér týmu Martin Lička.