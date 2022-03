„Je to klasické a derby, a taky v ragby platí, že derby nemá favorita. My pořád máme v paměti to utkání, kdy jsme doma prohráli a stálo nás to play-off. Není to tak dlouho a to memento nad námi stále je. Navíc do toho vstupujeme, jak se říká, z čisté louky. Nehráli jsme žádné přípravné utkání, takže sami nevíme, co od toho čekat,“ upozorňuje lodivod Jimi.

Extraliga

Los Jimi Vyškov

Základní část

1. kolo - 5. 3. Vyškov – Brno (14.00)

2. kolo - 12. 3. Říčany - Vyškov

3. kolo – 19. 3. Vyškov - Přelouč

4. kolo - 26. 3. Vyškov – T. Smíchov

5. kolo – 9. 4. Sparta - Vyškov

6. kolo - 16. 4. Vyškov - Praga Praha

7. kolo - 30. 4. Slavia - Vyškov

21. 5. Semifinále play-off 1 – 4 a 2 – 3. Semifinále play-down 5 – 8 a 6 – 7

28. 5.

Finále o 1. místo. Zápas o 3., 5. a 7. místo

4. 6. Baráž o extraligu 2023: 7. místo extraliga vs 2. místo 1. liga a 1. místo 1.liga vs 8. místo extraliga

Poznámka o přípravných zápasech není náhodná. Vyškov před extraligovým startem nesehrál ani jedno utkání a hlavně proto Pala hodnotí zimní přípravu opatrněji.

„Spokojenost je tak napůl. Ta negativní půlka je, že se nám nepodařily právě některé herní akce. Buď pro nemoc našich hráčů, nebo hráčů klubů, s nimiž jsme byli v kontaktu. To znamená, chyběly nám zápasy, anebo společné tréninky s třeba se Zlínem, které jsme měli v plánu. Co jsem chtěl, to jsme sice udělali, ale neměli jsme tu herní opozici, kterou jsem plánoval,“ konstatuje Pala.

Podobně vyznívá i souhrn aktuálního stavu kádru týmu. Mužstvo sice dostalo hodně silnou injekci v příchodu reprezentanta Jana Kučery z Říčan, na druhou stranu Pala na startu pro zranění postrádá celé kvarteto hráčů.

„Honza k nám přišel hostovat pro jaro, čímž si, jak říká, splnil sen zahrát si v jednom týmu s Martinem Kovářem. Pro nás je to určitě posila, jenže ztráty jsou také podstatné. Ti čtyři zranění hráči jsou na hraně základní sestavy a vypadli pro celé jaro,“ zdůrazňuje.

Za daných okolností by hra jeho týmu měla být postavená především na hráčích zadní řady, protože tam budou nastupovat nejzkušenější členové mužstva. Pala naznačuje, že čeká, že budou rozhodovat víc než rojníci a v klíčových momentech že na sebe budou brát zodpovědnost. Podobně jako u soupeřů je prvním cílem Vyškovanů postup do semifinále.

„Musíme si dávat postupné cíle, protože bez odvet je ten jednokolový systém vrtkavý. Výhodou proti tomu poslednímu modelu je, že jedna nebo dvě prohry vás nevyřadí z boje o medaile. A my chceme ten boj o titul udržet co nejdéle otevřený. Takže teď je naším prvním úkolem dostat se do první čtverky. Pokud pak budeme co nejvýš, tím líp. Pro mě jsou jasně největším favoritem Říčany. Dlouhodobě mají velmi dobrý a široký kádr mladých hráčů, vhodně doplněný o zkušené borce a reprezentanty. Oni můžou na nějaké té vítězné vlně být i delší dobu, než jen jeden rok. A konkrétně pro nás je podstatné, že náš vzájemný zápas se bude hrát na jejich hřišti,“ poukázal na nespornou výhodu obhájce titulu.

Hrací model letošní extraligy se příliš nezměnil a bývalý reprezentační trenér se netají tím, že se mu nelíbí. Stejně jako loni bude osmička týmů hrát každý s každým jen jednokolově, novinkou je následné play-off nejlepší čtveřice. Nový mistr republiky bude znám již koncem května.

„My se samozřejmě musíme soustředit na svoji hru a ne na nějaké kalkulace s modely, ale stále jsem přesvědčený, že je to špatný model. A zatím mě nikdo nepoložil na stůl argumenty, které by mně v tom zviklaly. Minimálně odvety by se měly hrát. A podle mě se začíná zbytečně brzo a riskujeme, že si zničíme trávník na celé jaro,“ zopakoval své připomínky kouč Jimi.