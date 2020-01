Vyřazovací část druhé nejvyšší české soutěže začne dvojzápasy dvojic v pátek a v sobotu. Série se hraje na tři vítězná utkání z pěti. Lépe postavené týmy po základní části mají v prvním kole výhodu domácího prostředí. Odvety se budou hrát příští pátek a sobotu ve Velkém Meziříčí a případný pátý, rozhodující zápas by se hrál opět v Bučovicích v sobotu 15. února.

Tuhle variantu si ale domácí sokoli nechtějí připustit. Ba naopak, brali by loňský výsledek 3:0 na zápasy. I ten je staví do role favorita a ještě více bilance z posledních tří sezon, kdy soupeře z Vysočiny porazili v deseti mistrovských nebo pohárových utkáních v řadě. „Play-off je ale jiná soutěž, kde platí jiné sportovní zákonitosti. Nejen ve volejbale. Je to sport, stát se může cokoliv. My si ale v každém případě chceme do Meziříčí přivést náskok dvou bodů,“ netajil plány trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Celý kádr jeho týmu je v pořádku a připravený odvést maximální výkon. Otazník ovšem visí nad Josefem Mlčúchem, který coby masér pobývá s fotbalisty Zbrojovky na soustředění v zahraničí a je vázán návratem týmu domů. „Uvidíme, jestli to stihne. Byla by to ztráta, ale máme dostatečně široký kádr, aby to zvládl. Soupeře známe, ale přesto jsme si jeho hru ještě probrali na videu. Mám taky informaci, že jejich nejlepší smečař Jaša má posílit Benátky. Takže jejich sestava může být jiná, což ale na našich záměrech nic nemění,“ zdůraznil trenér sokolů.

V Bučovicích se očekává velká návštěva a klub pro své fanoušky opět připravil nějaké atrakce. „Diváky oblečeme do bílého a chystáme několik dalších drobností,“ naznačil Čížek.

I. liga – čtvrtfinále

TJ Sokol Bučovice – VK Spartak Velké Meziříčí

Pátek 31. ledna, 19.00 hodin a sobota 1. února, 18.00, sportovní hala Školní ul.