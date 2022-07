Závod ulicemi a okolím města byl již šestým dílem seriálu Vyškovské běžecké tour pro dospělé a druhým v kategoriích mládeže. Členové Orla v něm bodovali i do Orelské běžecké ligy. Pořadateli jsou Jednota Orel Vyškov a LRS Vyškov, start a cíl proto opět byly v areálu Orla ve Hřbitovní ulici.

Podobně jako v Lulči a v Nemojanech doběhli oba vítězové do cíle s velkým náskokem. Steiner úplně v pohodě, u žen se vítězné Jančaříkové zpočátku Pospíšilová držela v patách, ale pak raději zvolila jistotu druhého místa a vítězství ve své věkové kategorii.

„Myslím, že mám docela dobrou formu. Fakt jsem letos dost potrénoval a trochu víc jsem se zaměřil na svoji největší slabinu - na kopce. V nich jsem se dost trápil. Třeba v Nemojanech, což je v tomto směru určitě nejtěžší závod a někdy docela i bolel, jsem navrch dobíhal čtvrtý i pátý a pak jsem to musel dohánět ze seběhů. Teď, jak jsem kopce přitrénoval, už jsem soupeřům dokázal poutéct i do nich. Ve Vyškově je to samozřejmě rovina, takže tady jsem žádné problémy neměl,“ s úsměvem Steiner zhodnotil své červencové výsledky.

Běh kolem Vyškova

– Vyškovská 12

Absolutní pořadí - muži (12 km): 1. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 43:32 min., 2. Lukáš Soural (Orel Židenice/Univerzita Brno) 45:34, 3. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 45:36, 4. Martin Boulín (Ivančice) 45:39, 5. Zdenko Zalubil (AŠK Skalica) 46:31, 6. Igor Toman (Orel Vyškov) 47:04 atd.

Ženy (8 km): 1. Lenka Jančaříková (Orel Židenice/ Winner team) 31:35, 2. Irena Pospíšilová (AK Drnovice) 32:29, 3. Anežka Langhammerová (Orel Židenice) 34:05, 4. Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 35:04, 5. Kateřina Ondrušíková (AK Šternberk) 35:40, 6. Ivanka Kobylková (Orel Vyškov) 36:03 atd.

VBT po 6. závodě

Hlavní kategorie - muži: 1. Tomáš Steiner 500 bodů, 2. Lukáš Koudelka 478, 3. Martin Frydrych (Líšná) 442, 4. Pavel Haška (Tučapy) 344, 5. Jiří Kouřil (Univ. Brno) 288, 6. Jiří Huťka (Bučovice) 265 atd.

Ženy: 1. Irena Pospíšilová 492, 2. Anežka Langhammerová 475, 3. Lenka Hrabovská 370, 3. Ivanka Kobylková 370, 5. Vlaďka Winterová (Hodějice) 361, 6. Jitka Dvořáková (Atletika Alojzov) 175 atd.

Po dvou závodech VBT mládeže jsou v čele svých věkových kategorií: Šárka Sedláková (AHA Vyškov), Lukáš Fric, Veronika Dorazilová (oba Orel Vyškov), Jakub Štébl, Natálie Adamcová (oba AHA Vyškov), Adam Kotolan (Němčany), Eliška Derková (AHA Vyškov), Rafael Provazník, Monika Tomancová (oba Orel Vyškov), Ondrej Stolek (Rousínov), Nikola Brandýsová (Tučapy), Michal Derka (AHA Vyškov), Ivanka Kobylková (Orel Vyškov) a Jakub Derka (AHA Vyškov).

Na dvaatřicátou Vyškovskou dvanáctku, která byla opět i Memoriálem Zdeňka Provazníka, si letos našlo čas více než dvě stovky běžců, což je na současné podmínky a celkovou situaci velmi dobré číslo. Utkali se v pětadvaceti kategoriích.

„Určitě je to nadprůměrná účast a určitě jsme s takovým zájmem ani nepočítali. Myslím, že jsme organizaci zvládli velmi dobře, takže za nás spokojenost. A výsledky? Moc času detailně sledovat závod jsem neměl, ale určitě si obdiv za výkon zaslouží vítězka žen Lenka Jančaříková. Ta jasně porazila mnohem mladší soupeřky,“ chválil spokojený šéf pořadatelů Josef Kunc.

Blok červencových vytrvalostních běhů na Vyškovsku završí v sobotu Běh okolo rybníka Chobot v Nemojanech. Tam bude šance na vítězství pro více adeptů, protože „trůn“ bude uvolněný. Vyplývá to z programu Tomáše Steinera.

„Kolem Chobota určitě nepoběžím, budu na dovolené. Limit pěti závodů pro Vyškovskou bežeckou tour mám splněný. Pro druhou polovinu sezony mám dva hlavní vrcholy. Na začátku srpna chci běžet ve Vnorovech desítku. Tam se vždycky schází hodně kvalitní konkurence, takže tam budu běžet na čas a možnost porovnání se s těmi nejlepšími běžci. V září chci jít Běchovice, tedy mistrovství republiky na silnici,“ naznačil už aktuálně vedoucí muž letošní Vyškovské běžecké tour své další plány.

Samotná Vyškovská běžecká tour bude pokračovat 14. srpna Během Vítovickým žlebem a zakončí ji závody v Pístovicích (2. 10. - Běh Pístovickou riviériou) a v Bučovicích (28. 10. - Sokolský běh 28. října).