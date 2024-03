„Hradec je pro mě favoritem celé série. Má kvalitní kádr, který táhnou zkušení bývalí extraligoví volejbalisté. Potvrdil to i jeho postup do semifinále Českého poháru, když vyřadil tři extraligové kluby: Zlín, Příbram a ve čtvrtfinále senzačně Karlovarsko,“ mj. zdůraznil šéf bučovického volejbalu.

Úvod semifinále I. ligy a v podstatě i Českého poháru jeho prognózu potvrdil. Po utkáních v Bučovicích vede Hradec 2:0 na zápasy a mezi nimi v pohárovém semifinále statečně vzdoroval slavnému Aeru Odolena Voda (sice 0:3, ale ve třetím setu 28:30).

Bučovická utkání byla vyrovnaná, ale na stranu hostů je asi překlopily právě o hodně větší hráčské zkušenosti. K odvetě přijel dokonce jeden z nejslavnějších hráčů české volejbalové historie Jan Štokr. Mnohonásobný reprezentant, několikanásobný vítěz prestižní ankety o nejlepšího českého volejbalistu roku, a také dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s italským Trentinem. I když Čízek nepovažuje jeho podíl na hradeckém vítězství za rozhodující, přece jen to byla »injekce« jako hrom. Jak sportovně přiznal a upozornil, dokonce i pro jeho mladý tým.

Herní zlepšení volejbalistům Bučovic nepomohlo. Do Hradce pojedou s mankem

„Nějak se avizovalo, že bude hrávat jen doma, takže jsem opravdu nečekal, že se objeví u nás. Na začátku mu sice trochu trvalo, než se v naší menší hale aklimatizoval, ale celkově to byl pro naše diváky i tým velký zážitek. Teda vidět na vlastní oči takovou hvězdu. Tohle se už asi nepodaří a hlavně pro naše mladíky jsou to cenné zkušenosti a já bych dodal, že i momenty, na které se nezapomíná. Třeba jsem si všiml, když Minda Štokra úspěšně zablokoval, viděl jsem že má nefalšovanou radost a určitě si tohle bude dlouho pamatovat. Komu se poštěstí, že zablokoval takovou legendu! Je to něco podobného, jako tenkrát, když jsme tady začínali s druhou ligou. Když tu hrávali Ivoš Dubš a další velcí borci. Když se někomu podařilo na ně vyzrát, vím, že se tím ještě dlouho chlubili,“ viděl šéf bučovického volejbalu i kladné výstupy z porážky.

V jedné věci ale byl trochu nepřesný. Série se teď přesune na dva zápasy do Hradce Králové. Ale protože je vypsaná na tři vítězná utkání, není samozřejmě vyloučeno, že se může do Bučovic vrátit. Favorit, nefavorit! Takže Štokra možná bučovičtí fandové, a bylo jich na odvetném utkání skoro tři stovky, neviděli naposledy…