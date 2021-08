Šestnácté letní paralympijské hry proběhnou od 24. srpna do 5. září. Boris je sice hráčem Dragonu Vyškov a soutěže hendikepovaných sportovců hraje za Moravskou Slavii Brno, ale v Japonsku bude reprezentovat Slovensko. Pojede tam jako dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa a mistr České republiky i Slovenska.

Pro začátek bude asi dobré vysvětlit, proč jste se rozhodl reprezentačně hrát za Slovensko?

Byla to náhoda. V roce 2015 jsem byl na turnaji středoevropské ligy v Hodoníně a byla tam i slovenská reprezentace. Na konci prvního hracího dne za mnou přišel trenér Slovenska s nabídkou, jestli nemám zájem hrát za ně. Vzhledem k podmínkám, které tam mají a taky tím, že maminka je původem ze Slovenska, nebylo těžké se rozhodnout, jelikož vztah k této krajině mám odmala.

Cítíte to tak, že vás v Tokiu čeká mimořádná, možná nejdůležitější soutěž v životě?

Je to tak, paralympijské hry jsou vrcholem každého sportovce. Už jen nominace na ně je náročná. Doufám, že nepodlehnu velikosti tohoto turnaje a předvedu dobrý výkon.

Jaké jsou ve stolním tenisu handicapových kategorie a kterou hrajete vy? S jakými cíli poletíte do Japonska?

Ve stolním tenisu handicapovaných je 11 kategorií: 1 - 5 od závažnějšího po méně jsou vozíčkáři, 6 - 10 jsou hráči stojící a 11 jsou hráči s mentálním postižením. Já se nacházím ve 4. kategorii postižení. Do Japonska letím s hlavním cílem postoupit ze skupiny, pak už se může stát cokoliv.

Je to vaše první olympiáda, ale přece jen už máte zkušenosti i z mistrovství světa. Které z nich bude možné využít nejvíc?

Turnaje jako jsou paralympijské hry, mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, bývají dost o hlavě a o perfektním zvládnutí taktiky. Myslím že s trenérem víme, jak na to, právě díky zkušenostem z mistrovství světa nebo z kvalifikace o Tokio, takže snad se to ukáže. Soupeře znám. Se skoro každým z účastníků jsem se potkal za stolem, dost jsem sledoval i videa, takže vím do čeho jdu. Největšími kandidáty na medaile jsou hráči z Turecka, Číny a Koreje.

Velmi důležitý určitě bude vstup do turnaje, asi už znáte los, jak náročný tedy máte úvod?

Moji soupeři v základní skupině jsou Korejec Kim Jung Gil, světová pětka a Polák Krzysztof Zylka, světová osmička. Já se nacházím na 19. pozici. S oběma hráči jsem už hrál, s Korejcem jsem vždy prohrál, ale uběhl nějaký čas a myslím, že teď je šance ho porazit. Hráče z Polska jsem už porazil, takže doufám, že to zopakuju právě na paralympiádě.

Zmínil jste těžkou kvalifikaci. Jak proběhla a v čem byla ta obtížnost?

Kvalifikace byla velmi náročná, hlavně ten tlak byl obrovský. Jsem rád že jsem to zvládnul i když ve vyřazovací fázi to bylo dost o nervy. Čtvrtfinále jsem vyhrál 3:2, semifinále 3:1, ale pátý set byl dost blízko a finále opět 3:2. Nejtěžší soupeř byl jednoznačně ten ve finále, francouzský reprezentant Alexandre Delarque. Před zápasem jsem měl jsem trochu obavy, protože poslední zápas s ním jsem prohrál, ale naštěstí to dopadlo dobře.

Jak jste se připravoval na olympiádu? Byly tam nějaké zvýšené dávky nebo speciální prvky? Zkomplikoval vám přípravu Covid-19?

Příprava probíhala v podstatě jako vždy před velkým turnajem. Poslední měsíc a půl jenom dolaďování, období předtím byly tréninky založeny na objemech. Covid nijak zvlášť přípravu nekomplikoval. Když bylo potřeba, šlo se na test, jinak jsme v podstatě omezeni nebyli. Dost přínosná byla příprava se Srbskou reprezentací, s kterou jsem absolvoval několik soustředění. Probíhá mezi námi skvělá spolupráce už několik let, avšak letos jsme spolu trávili podstatně více času než jindy.

Jak se na vašem výkonnostním vzestupu podílel Dragon Vyškov?

Vyškovský Dragon mi dost pomohl. Od roku 2017 jsem na střídavý start z SK Olšany nastupoval v krajské soutěži a chodil i na jejich tréninky. Od roku 2019 jsem do klubu přestoupil a jsem tam velice spokojený, všechno je na skvělé úrovni a hlavně jsme i dobrá parta. Teď bychom tam měli mít ještě lepší podmínky. Klub se přestěhoval do nové haly v Brněnské ulici v Nouzce.

Určitě jste sledoval stolně-tenisové soutěže klasické olympiády? Co se vám líbilo nejvíc a co vás nejvíc překvapilo. Je možné něco od těch super hráčů odkoukat a využít pro sebe?

Samozřejmě, že jsem sledoval. Nejvíc se mi líbilo finále mixu, kde se domácí herně zvedli a otočili špatně se vyvíjející utkání proti Číně. Stolní tenis vozíčkářů se dost liší od toho, který bylo možno vidět na olympijských hrách, takže z herního hlediska, jsem si nic neodnesl, ale co se týká koncentrace a chování za stolem, bylo co se přiučit. Dále taky bylo dobré vidět, jak probíhají zápasy za těchto opatření, např. nepodávání si rukou po zápase, nedotýkání se stolu atd. Samozřejmě jsme o tomto byli proškoleni taky, ale bylo dobré to vidět v praxi.

Jaký budete mít program bezprostředně po olympiádě a následně potom soutěžní?

Po Tokiu mám v plánu dát si měsíc úplnou pauzu od stolního tenisu, potom se vrátím zpět do tréninku. Čeká mě pak ještě pár kol Českého poháru vozíčkářů a samozřejmě krajská soutěž za KST Dragon Vyškov.