Žádné překvapení se nekonalo. Třetí zápasy semifinále I. ligy volejbalistů vyhráli oba favorité. Dobřichovice potvrdily pozici lídra celé soutěže vítězstvím v Ostravě, Sokolu Bučovice se v Hradci Králové nepodařilo zastavit rozjetou Slavii. Oba zápasy skončily 3:1 na sety a série 3:0 na zápasy.

V Hradci Králové se tedy zopakoval výsledek z obou utkání v Bučovicích, kde se v podstatě hrály rovnocenné partie. I průběh byl podobný, přestože skóre tří hradeckých vyhraných setů vypadá jednoznačně a sokoli se v nich nedostali na hranici dvaceti bodů.

I. liga - semifinále:

Slavia Hradec Králové – TJ Sokol Bučovice 3:1

Sety: 25:17, 22:25, 25:14, 25:17. Konečný stav série: 3:0.

Bučovice: Roman, Neubauer, Toman, Mlčúch, Jakubec, Minda, Vodička (L), Špelda (L) – Červinka, Havlásek, Luska, Tříska. Trenér: Zbyněk Čížek.. Blue Volley Ostrava – Sokol Dobřichovice 1:3 (24, -26, -21, -23). Konečný stav série: 0:3.

„Hradci tentokrát výrazně pomohl jejich nejlepší hráč Štokr. Uhrál 22 bodů a byl nejvíce bodujícím hráčem celého zápasu. My jsme do první poloviny prvního setu drželi vyrovnaný krok. Domácí odskočili až když Štokr šel na servis, ze kterého jsme ho dostali asi až napočtvrté nebo popáté. Tím bylo o prvním setu rozhodnuto. Ve druhém setu jsme hráli dobře a dostali ze hřiště jejich další extraligovou posilu Jiřího Kraffera. Tam to bylo z naší strany v pořádku. Ve třetím setu jsme zamrzli v určitém postavení od stavu 9:9. Pak už byli domácí přesvědčivější a za podpory 450 výborných diváků si vítězství zkušeně pohlídali,“ popsal trenér Bučovic Zbyněk Čížek rozhodující bitvu.

V sestavě pro ni chtěl udělat zásadnější změny s akcentem na hostující dvojici ze Zlína Lukáš Čeketa – Ladislav Toman. Ten za Bučovice už hrál, ale v této sezoně to byl jeho první start. Bohužel ze zamýšleného úderného tandemu nakonec na poslední chvíli vypadl nemocný Čeketa, takže plánovaná taktika vyšla jen z části.

„To pro nás samozřejmě není výmluva. Hradec si postup uhrál sám a zaslouženě. V celé té sérii se ukázala jedna věc, a to že vsadili na zkušené hráče. Těsně před koncem přestupového období přivedli Štokra, jméno netřeba komentovat. U nás odehrál na liberu dvě vynikající utkání Petr Dohnal a kvalitu samozřejmě představuje i zmíněný Kraffer další borci. My jsme v celé sérii podali velmi snaživý a dobrý výkon, ale ukázalo se, že naše mladé mužstvo ještě pro takovou metu úplně nedorostlo. Ještě nemělo na to, aby přes takový Hradec přešlo. To je naprostá realita. Nicméně nevěšíme hlavu a zcela jednoznačně se soustředíme na utkání o třetí místo, které se bude hrát pouze jedno a u nás v pátek 22. března,“ komentoval vyřazení kouč sokolů.

Sezona Bučovicím tedy nekončí. Vyšperkovat ji bronzem se pokusí s Blue Volley Ostrava a s výhodou domácího prostředí, jako lépe postavený tým ve čtvrtfinálové nadstavbové skupině.

„Chceme se s našimi diváky rozloučit vítězstvím a věřím, že nám k tomu zase pomohou plnou halou a doslova elektrizující atmosférou, jako při předchozích zápasech play-off s Velkým Meziříčím a Hradcem. Takže na toto utkání se teď jednoznačně zaměříme v přípravě. A počítáme s tím, že to bude stejně těžký soupeř jako Hradec. Jsou farmou extraligových Beskyd, které pro mě šokujícím způsobem vypadly v extralize. Takže k nám mohou poslat a věřím, že to udělají, kromě Perryho a dvou legionářů víceméně celý extraligový tým, včetně největší hvězdy a reprezentanta Jiřího Bendy. Takže si myslím, že i oni udělají všechno pro to, aby v tom zápase zvítězili,“ předpokládá Čížek.