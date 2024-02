Čistý štít. Tak zahájili závěrečnou fázi I. ligy volejbalistů oba zástupci Vyškovska. V úvodních zápasech čtvrtfinále sokoli z Bučovic dvakrát porazili Spartak Velké Meziříčí. Ve skupině o udržení hráli Holubičtí dva zápasy se soupeři z Prahy a nepovolili jim ani set.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Do prvního čtvrtfinále vstoupily Bučovice v kompletní sestavě, tedy i s Lukášem Čeketou na smeči a nahrávačem Ondřejem Romanem, který minulý týden odehrál extraligové utkání proti Karlovarsku v dresu Beskyd. Oba týmy sázely na kvalitní skákaný servis a agresivní útok z kůlu. Bučovickým se úplně nevydařil vstup do zápasu. V útoku udělali několik nevynucených chyb a hosté první sadu získali ve svůj prospěch. Ve druhém setu se v útoku středem prosazoval Josef Mlčúch a body na domácí konto přibývaly i z akcí na kůlech. Po srovnání skóre na 1:1 pak byla ve třetí sadě k vidění bitva o každý míč. Domácí promarnili vedení 23:21 a nevyužili setbol po zkaženém servisu Čekety za stavu 24:23. Trest byl zákonitý, hosté následně využili svůj pátý setbol.

I. LIGA MUŽŮ

Čtvrtfinále:

Sokol Bučovice – Velké Meziříčí 3:2 (-21, 20, -28, 14, 11)

Bučovice – Velké Meziříčí 3:0 (20, 22, 28)

Sestava Bučovic: Roman, Neubauer, Jakubec, Čeketa, Štefko, Minda, Vodička (L), Herman, Luska, Horák, Tříska, Havlásek, Červinka. Trenér: Zbyněk Čížek. Stav série: 2:0.

Další výsledky:

Dobřichovice – VK Brno 3:0 (15, 18, 17) a 3:0 (18, 14, 21), Hr. Králové – Č. Budějovice B 3:2 (-24, -22, 22, 17, 11) a 3:0 (21, 19, 26), Blue Volley Ostrava – Liberec B 3:0 (20, 10, 22) a 3:0 (14, 16, 16).

Příští zápasy: Velké Meziříčí – Bučovice, pátek 9. 2. (19.30) a případný čtvrtý sobota 10. 2. (18.00).

Úvod čtvrtého setu patřil »Medříčským«, ale pak se naplno rozjela bučovický parta. S podporou 220 diváků a bubeníků domácí brzo odskočili na 11:6 a set skončil debaklem hostů. Tie-break páté sady byl vyrovnaný jen v první polovině. Pak přišlo »neuvěřitelných« šest domácích bloků a druhý proměněný mečbol po útoku soupeřova univerzála Pavlovského do zámezí.

„Pomohla nám skvělá domácí kulisa a musím upozornit, že nadšení diváci děkovali dlouho po zápase oběma týmům za výborný výkon. Já musím ocenit zejména bojovnost a vnitřní sílu svého mužstva a po sportovní stránce skvělou obranu na síti. Po prohrané koncovce třetího setu to pro nás nemuselo dopadnout dobře, ale zvládli jsme to. Měli jsme sedmnáct úspěšných bloků,“ kvitoval trenér domácích sokolů Zbyněk Čížek.

Hráčem zápasu byl zvolen domácí Josef Mlčúch se šesti bloky a deseti bodovými útoky.

Ve druhém utkání nahradil Lukáše Čeketu Patrik Minda a velmi dobře chytil svoji šanci. Na druhé straně hosty už netáhl tak výrazně univerzál Pavlovský, protože domácí obrana už jeho přednosti dokázala eliminovat. Úvod naznačoval jasnou partii a dva sety to potvrzovaly. Ve třetím za stavu 14:9 a 17:11 už ochozy žádné komplikace nečekaly. Ale sport je zrežírovat umí. Po sérii servisů zkušeného Richarda Stanislava hosté otočili na 17:18! A začalo velké drama. Bučovičtí si vzali zpět vedení na 21:19 a za stavu 24:22 měli dva mečboly. Jenže je využili a v infarktové koncovce plné zvratů dokázali pak zvítězit v poměru 30:28.

„Chválím svůj tým za celkově předvedenou hru a v předběžném rozboru zejména za hru v obraně. Bojujeme o každý míč a tým má i přes své mládí vnitřní kolektivní sílu, která se projevila hlavně po prohrané koncovce třetí sady prvního zápasu a v koncovce druhého. Vedení 2:0 je hezké, série však není skončená, ale cítím z kluků velké odhodlání poprat se o postup hned v pátečním zápase,“ sdělil spokojený kouč sokolů.

„Vedení 2:0 v sérii je slibné a musím poděkovat našim skvělým fanouškům. V důležitých pasážích nám hodně pomohli. Hraju tady sedmý rok, ale takovou atmosféru, jako tento víkend nepamatuju,“ zdůraznil kapitán domácích a všeobecně uznaný nejlepší hráč druhého zápasu David Neubauer.

Čtvrtfinálová série je »vypsaná“ na tři vítězné zápasy z pěti možných. Třetím utkáním bude pokračovat v pátek ve Velkém Meziříčí. Pokud by zvítězili domácí, bude se v jejich hale hrát o den později čtvrtý zápas.

SUVERÉNNÍ HOLUBICE

Skupina o udržení:

TJ Holubice – VK Lvi Praha B 3:0 (11, 15, 12)

Holubice – MFF Praha 3:0 (16, 17, 23)

Sestava: Adamec, Bláha, Muroň, Kolář, Koukal, Lukšíček, Mrázek, Pisařík, Gonda, Namešanský. Trenér: Aleš Šmerda.

Tabulka:

1. Holubice 16 8 2 2 4 38:27 30

2. MFF Praha 16 5 2 3 6 29:33 22

3. Kolín 16 5 2 1 8 26:33 20

4. ČZU Praha 16 6 0 1 9 25:33 19

5. Slavia Plzeň 16 4 2 2 8 26:36 18

6. Lvi Praha B 16 4 1 0 11 21:37 14

Příští kolo: Kolín – Holubice, pátek 9. 2. (18.00).

Dvě jasná vítězství doma pro Holubice už prakticky znamenají jistotu účasti ve druhé nejvyšší soutěže i pro příští ročník. Výsledky zápasů s béčkem extraligových Lvů Praha a studenty z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy jsou volejbalovými debakly. S výjimkou posledního setu druhého zápasu.

„Záchranu my neřešíme už delší dobu. To možná trochu, když jsme byli v základní skupině předposlední. Teď jsme uhráli dalších šest bodů, takže to je velká spokojenost. Máme ještě tři zápasy doma a určitě máme na to je vyhrát. A já věřím, že něco přivezeme i z venku. Podmínkou samozřejmě je, abychom byli kompletní. Ale je jasné, že už teď můžeme konec sezony dohrát v pohodě,“ ujistil trenér Aleš Šmerda.