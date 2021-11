„Příprava na utkání proběhla v pořádku a já věřil, že konečně předvedeme výkon, na který budeme moci být hrdí. Bohužel se tak nestalo,“ ulevil si po utkání trenér Amoru Vladimír Štrublík.

II. liga

5. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov

- SKUP Olomouc 1:4

Poločas: 0:2. Branky: 40. Obruča (Mikeš) – 9. Zapletal (Janečka), 16. Janečka (Zapletal), 39. a 40. Lošťák. Rozhodčí: Krupa, Klečanský. ŽK: Nový, Obruča – Janečka, A. Šipka, J. Šipka. Diváků: 110.

Amor: Vrba (Buriánek) – Nový, Ševčík, Obruča, Čadílek, Mikeš, Tichý, Handlíř, P. Němec, Pešta, Rozehnal, L. Němec. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. Vys. Mýto 5 4 1 0 27:12 13

2. B. Ostrava 5 3 0 2 21:23 9

3. Hodonín 4 2 1 1 23:18 7

4. Olomouc 4 1 1 2 17:19 4

5. Amor Vyš. 4 1 1 2 14:17 4

6. Modřice 4 0 0 4 11:24 0

Úvodní minuty ale spíše nasvědčovaly tomu, že jeho svěřenci přání svého šéfa splní. Jenže elán jim vydržel zhruba pět minut. Uťala jej klasická situace, potvrzující nepsané pravidlo nedáš – dostaneš. Po nadějné, ale nedotažené akci Amoru, přišel rychlý brejk hostů a na zadní tyči jejich kapitán Zapletal skluzem dorazil na 0:1.

„Nabádal jsem kluky, aby nepřipustili hru nahoru – dolů. Aby byli trpěliví na míči a kombinačně se dostávali za obranu Olomouce. Bohužel se stal pravý opak. Hráli jsme zbrkle a Olomouc využívala rychlých kontrů a tím nám způsobovala velké problémy. Jen díky famóznímu výkonu našeho brankáře Jofy Buriánka jsme mohli vstoupit do druhého poločasu za hratelného stavu 0:2,“ upozornil kouč Amoru.

Ale mohlo to být ještě lepší. Ještě před přestávkou měli domácí výhodu desetimetrového kopu, ale Miroslav Mikeš jej neproměnil. Až nástup do druhé půle odpovídal Štrublíkovým představám. Na palubovku jakoby vlétlo jiné domácí mužstvo a Olomouc často nevěděla, kde jí hlava stojí.

„Najednou jsme byli rychlí a důrazní, a také zodpovědnější po ztrátách míče, které jsme dokázali rychle získávat zpět. Olomouc vše řešila dlouhými výhozy od brankáře Janečky, nebo ho využívala jako pátého hráče, ale to většinou k ničemu nevedlo. Bohužel nevyužili jsme řady šancí a když náš tlak vrcholil, tak sudí nezapískal penaltu v náš prospěch. Škoda, tam se zápas lámal,“ upozornil Štrublík.

Ten asi sedm minut před koncem stáhl hru na šest hráčů s cílem ještě zvýšit obrátky. Jenže kýžený tlak se už nedostavil. Naopak domácí tlačil čas, znervózněli a začali chybovat. Hostům „namazali“ na dvě tři jasné šance, které oni ale neproměnili. V osmatřicáté minutě po jediné hrubce jinak skvělého domácího brankáře Olomoučtí zvýšili na 3:0 a Amor přešel do power-play. V ní sice sedmadvacet sekund před koncem dal gól, ale po následné poslední akci vteřinu před koncem inkasoval počtvrté.

„Olomouci gratuluji k výhře. Naše výkony jsou jako na houpačce. Vždy zahrajeme solidně maximálně poločas a druhý je velmi špatný. Musíme se nad sebou zamyslet, protože takto to dál nejde. Vyhlásili jsme cíl postup a ten se nám pravděpodobně již rozplynul. Možná nám to uvolní nohy a bude se nám hrát lépe. Pokud ovšem nebudeme „žrát parkety“, tak nemáme vůbec šanci pomýšlet na nějaké body a budeme za otloukánka. Děkujeme fanouškům a doufám, že nás budou podporovat i tomto období, kdy se nám zatím nedaří. O to víc je potřebujeme. Teď do konce roku totiž budeme hrát mimo jedno utkání vše v domácím prostředí. V sobotu přijede Baník Ostrava, a to bude opět hodně těžká práce,“ zdůraznil kouč Amoru.