Ta podpořila devítiletou dívku, která se narodila bez vyvinutých očních nervů, takže na jedno oko nevidí momentálně vůbec, na druhé pak jen na dvacet centimetrů.

Konečný nastoupil proti třem různým soupeřům. V prvním kole se utkal s boxerkou Lilianou Kmentovou, poté podnikatelem Petrosem Karidisem a Švancara šel na řadu poslední.

Mezi provazy vstoupil bývalý prvoligový fotbalista ve velkém stylu, jak je jeho zvykem. Ve vlajce brněnské Zbrojovky, stejné barvy měl na trenýrkách, na sobě dres argentinské fotbalové legendy Diega Maradony. „Byla to velká show, vyprodáno, celý večer se povedl, strašně se mi tam líbilo. Jelikož to bylo domluvené, cítil jsem se v klidu, ale jak nám rozhodčí řekl, ať jdeme, bylo to zvláštní. Luky se sice nechal mydlit, ale moje rána pro něj není vůbec likvidační, spíš taková hospodská,“ uvedl Švancara.

Přestože ho uznávaný boxerský šampion Konečný šetřil, několik ran někdejší fotbalista taky utržil. „Jednou jsem dostal do žeber, podruhé pod oko, měl jsem takovou automatickou reakci z fotbalu, že se člověk brání pádem. Luky naštěstí dával menší rány, z toho důvodu jsem to ustál. Domluvili jsme se, že ho pak zákeřně udeřím do hlavy, trochu to nahrál, ale pro něj to nebyla žádná káočková rána, lidi to chápali. Teď můžu boxerské rukavice dát na hřebík, ale ještě je vydražíme pro Sofinku,“ doplnil.

Byť měla exhibice předem daný scénář, Švancara se taky poctivě připravoval. „Abych se někomu mohl postavit oficiálně, musel bych nabrat svalovou hmotu a trénovat tak rok, třikrát čtyřikrát v týdnu. Kdyby do toho Lukyn šel naplno a dal jakoukoli ránu kamkoli, tak mě složil. Sice jsem zhubl osm kilo, ale pořád jsem chcípák, je to tvrdý sport a kondičně strašně náročný,“ uznal Švancara.

I když se vyhýbá násilí, boxerský trénink ho rozhodně zocelil. „Někdy se to může hodit, vidím třeba agresi u řidičů, každý z nás někdy v životě potkal někoho, kdo se chce prát kvůli nečemu. Dnes vím, jak stát, udeřit, člověk si hlídá obrannou fázi, aby si počkal na správný úder, kdy není protivník tolik krytý. Do života mi to pomůže, kdybych se s někým potkal, získal jsem sebevědomí. Pomohl mi trenér Mira Pekník, který se mi věnoval a radil,“ doplnil bývalý profesionální fotbalista.

Příprava mu pomohla i fyzicky. „Pořád mi vyčítají, že potřebuji nabrat svalovou hmotu, musím přidat posilování. Chci si v tomto roce zlepšit postavu, už mi hodně narostla vana. Dost jsem shodil díky boxu, nějakou formou se snažím něco dělat,“ poznamenal Švancara.