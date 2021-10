Běželo se pět okruhů ulicemi města se startem a cílem na náměstí Svobody. Hlavní závod měl délku devět kilometrů a tři sta metrů. Kučera ve svém letošním posledním závodě zvítězil s velkým náskokem, a také Vechetová nedala svým soupeřkám nedala žádnou šanci. Nejvíce jí konkurovala druhá v cíli Irena Pospíšilová s AK Drnovice, která se na závodní tratě vrátila po dlouhém výpadku zaviněném zraněním.

Běh 28 října Bučovice

Muži – absolutně: 1. Lukáš Kučera (ElevenRun Team) 30:25 min., 2. Martin Kleibl (2Bwinner) 32:31, 3. Aleš Macho (Univerzita Brno/ASC Bučovice) 33:50, 4. Jiří Kouřil (Křižanovice) 34:03, 5. Vít Kotolan (Němčany) 34:41 atd.

Ženy – absolutně: 1. Markéta Vechetová (Meteor Brno) 35:19, 2. Irena Pospíšilová (AK Drnovice) 38:16, 3. Lenka Janačaříková (AAC Brno) 38:34, 4. Lenka Hrabovská 39:04, 5. Anežka Langhammerová (obě AK Drnovice) 39:10 atd.

Kompletní výsledky, včetně konečného pořadí Vyškovské běžecké tour 2021 jsou na: www.akdrnovice.eu

„Dnes to nebyl tak lehký běh jako naposledy ve Zlíně. Už si musím dát odpočinek. Letos to byl můj poslední závod. Snad se na příští jaro rozběhneme dřív než v letošním roce,“ řekl ke svému výkonu vítězný Kučera.

„Musím začínat volněji, opět jsem překopla začátek. Po tom zranění si takový fofr zatím nemůžu dovolit. Ale noha vydržela, a to je nejdůležitější. Na to, že jsem klusala asi týden, je to dobré, teď musím něco naběhat a pak to zase půjde jako dřív. Ale jsem i tak spokojená, že můžu zase závodit,“ zhodnotila svůj výkon Pospíšilová.

Sokolský běh 28. října se konal už po třicáté. Pořádá jej Tělocvičná jednota Sokol Bučovice ve spolupráci s Místním úřadem Bučovice a řadou zdejších sponzorů.

„Za vším tu v posledních letech stojí bývalá česká reprezentantka v bězích do vrchu Mirka Hanáková i s celou svojí rodinou. V první řadě tak musím poděkovat právě jí a samozřejmě také celé té partě kolem ní. Dělají to perfektně. Jen víc takových obětavých pořadatelů. Bude to moc potřeba v příštích letech,“ chválil pořadatele předseda AK Drnovice a trenér Zdeněk Smutný.

Akce byla posledním závodem Vyškovské běžecké tour dospělých i mládeže.