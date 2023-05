Po Martinu Schneiderovi na titulní straně New York Times zaujala ve světě další zajímavost z českého baseballového prostředí. V pátek 12. května za Pelikans Bučovice nastoupila jako první žena v historii ligového baseballu Eva Ventrubová.

Eva Ventrubová, baseballistka Pelikans Bučovice. | Foto: Pelikans Bučovice

Až do letošní sezony by to nebylo možné, jelikož to pravidla České baseballové asociace neumožňovala. Nicméně postupná větší popularita ženského baseballu u nás i ve světě spolu se stříbrným úspěchem ženské reprezentace, jíž byla Eva součástí, na loňském mistrovství Evropy ve Francii vedly ČBA k tomu, aby ženám povolila hrát v mužských soutěžích. Tím se dostáváme k pátečnímu večeru.

Je pátá směna jednoho z posledních zápasů základní části 1. ligy. Eva přichází k domácí metě a připravuje se ke svému prvnímu startu na pálce v mužské soutěži. Žádné velké ovace se však nekonají. I těch málo fanoušků na blanenském Strawberry field zahnal trvající déšť, který posunul začátek utkání o necelou hodinu. Ale za oceánem si této kuriozity všimli a o Evě již píše například uznávaná postava ženského baseballu v Americe Perry Barber, nebo novinář americké Major League Baseball Michael Clair. K nim se přidávají další a po poprasku, který způsobila česká reprezentace na World baseball classic v Tokiu jde o další zviditelnění našeho baseballu v tomto roce.

Doufejme že to tak bude pokračovat. Událost byla nejen v zahraničí zaznamenána i díky tomu, že zápas bylo možné sledovat v přímém přenosu. Zájemci se mohou podívat na záznam zápasu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=NX4Xutvy37g&t=6044s. Eva nastupuje cca v čase 1:58:00 přenosu. Olympia porazila 16:15 a po zákaldní části 1. ligy je třetí. Bučovičtí jsou na osmé, tedy poslední příčce.

ONDŘEJ VYKOUKAL