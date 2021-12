V domácím utkání s Orlovou si vytvořil osobní střelecký rekord. Deset minut před koncem jeho tým ještě prohrával 2:4. Konečnému výsledku 6:4 dal góly podobu už jen Čermák. Tři minuty před koncem dokonal svůj hattrick a pak při power-play Orlové poslal puk do prázdné branky.

„Před poslední třetinou jsme si řekli, že si musíme dávat přihrávky rychleji. Myslím, že jsme to splnili a třetí třetinu odehráli velmi dobře. Hra s důrazem na útok mně vyhovuje a pro mě to byly super pocity. Ale musím připomenout, že kluci mně hodně podporovali,“ radoval se po utkání patnáctiletý talent.

Stále bydlí v Komořanech a do školy chodí ve Vyškově. Tam také s hokejem začínal pod trenéry Martinem Tománkem a Miroslavem Šimoníkem. Protože ve Vyškově nejsou starší žáci, po dohodě s rodiči přestoupil do Uničova. V tamním Orlíku Uničov hrál pět let, převážně pod vedením trenéra Bači. V Uničově pro změnu není dorost, a tak si pro pokračování vybral SK Prostějov 1913.

„Samozřejmě se nabízelo jít do Brna, ale chodím na střední školu ve Vyškově, takže by bylo velmi těžké skloubit školu s tréninky v Brně. Prostějov je časově schůdnější. A roli hrálo, že jsme tam šli společně s mým kamarádem Ondrou Tománkem. Hokeji se věnuji naplno, takže moc volného času na další koníčky už není. Třeba o fotbale jsem neuvažoval vůbec, ten mě nelákal. Když mám nějaký volný čas, tak si velmi rád zachytám ryby. Vždy si u rybníku odpočinu,“ přiznává.

Program mladého studenta-hokejisty je skutečně nabitý. Hned po škole odpoledne každý den vyráží trénovat do Prostějova a vrací se až večer. V sobotu a v neděli jsou to mistrovské zápasy. V pondělí a ve středu ráno před vyučováním si dává ještě „nášup“ na speciálních trénincích ve Vyškově pod trenéry Martinem Eratem a Alešem Křetinským.

„Snažím se udržovat v co nejlepší formě. Někdy je to opravdu náročné, ale vždy se na tréninky těším. Je to způsob odreagování se, ale hlavně to pro mě znamená zábavu. Navíc se opět sejdu s kamarády, se kterými si v této covidové době moc nesetkávám,“ kvituje.

V Prostějově dorostence vedou trenéři Martin Půček a Martin Tománek. Perspektivnímu hokejistovi jejich metody vyhovují.

„Dokážou nás vést, tak, abychom na ledě podali vždy ten nejlepší výkon. Jako tým jsme velmi sehraní, a vždy si parádně zahraju. V první půlce sezony jsme byli na prvním místě dorostenecké tabulky. To nás velmi potěšilo. A doufáme, že to nebyl náš poslední velký úspěch,“ věří komořanský hokejový talent Vojtěch Čermák.