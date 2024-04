Extraliga XV:

JIMI RC Vyškov

– RC Tatra Smíchov

Sobota 13. dubna, 14.00 hodin, Areál Jana Navrátila, Purkyňova ulice.

Tabulka:

1. Říčany 5 4 0 1 151:92 21

2. T. Smíchov 5 4 0 1 138:114 20

3. Praga Praha 5 4 0 1 136:113 18

4. Vyškov 5 2 0 3 100:104 11

5. Sparta Praha 5 1 0 4 107:129 10

6. Dragon Brno 5 0 0 5 89:169 3

První utkání: Tatra – Vyškov 17:15 (10:3).

V první polovině extraligového programu Vyškovští uhráli méně, než si před startem představovali. Do ztrátových zápasů víceméně patří i to na Smíchově. Porážka o dva body 15:17 pro ně znamenala zisk jen jednoho bodu. Už podle skóre to bylo vyrovnané utkání, jehož závěr ale ovládli hosté. Bohužel stav 3:17 se jim podařilo jen zkorigovat, přičemž to sportovní štěstíčko víc přálo Pražanům. Trestný kop Jiřího Pantůčka trefil tyčku a pokus o drobgól Martina Kováře velmi těsně minul háčko tatrováků.

„To, že jsme u nich prohráli jen o dva body pro odvetu nic neznamená. U nás to bude úplně jiné utkání a záleží s jakým týmem k nám přijedou oni a kdo bude chybět nebo nechybět nám. V Brně v minulém kole vyhráli jen o osm bodů, ale mám zprávy, že jim tam chybělo několik stabilních hráčů. Takže Tatrovka je pro mě zatím dost nečitelná a jak jsem řekl, je otázka kdo přijede,“ konstatoval trenér JIMI Pavel Pala.

Poznámka o absencích v jeho týmu je opodstatněná. Po zraněních jsou Jakub Doležel a David Jaroš a Argentinec Magueda má naražená žebra.

„A z rodinných důvodů určitě nebude k dispozici Kuba Schmied, takže vlastně se o sestavě rozhodne až v sobotu podle toho, kdo z nich bude schopný hrát. Oslabení určitě budeme, ale samozřejmě budeme chtít vyhrát a taky být úspěšnější než se Spartou, které jsme odskočili jen o dva body. A určitě to bude těžké utkání,“ upozornil kouč Vyškovanů.

V Brně na Dragonu vyhrála Tatra 38:30, ale v závěru musela čelit velkému tlaku domácích a jen bránila před tím získaný náskok.