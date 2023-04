Sportovním vrcholem letošního roku je pro „úřadující“ nejlepší sportovkyni okresu Vyškov, triatlonistku Danu Hylákovou květnové mistrovství světa v dlouhém triatlonu, tedy tři kilometry plavání, 112 km jízda na kole, 30 km běh, ve španělské Ibize.

Na Mallorce. Foto: archiv sportovkyně

Proto ne náhodou právě ve Španělsku absolvovala hlavní přípravný závod. A vzhledem k blízkosti termínu šampionátu s velice nadějným výsledkem. Na Mallorce s přehledem vyhrála svoji kategorii 60 – 64 let. Pro klimatické podmínky a hornatý terén jsou některé dlouhé triatlony na ME i MS upraveny, zejména u jízdy na kole a běhu. Proto, jak na Mallorce, tak i na Ibize jsou tyto distance kratší.

„První závod v letošní sezoně měl otestovat moji zimní přípravu. Myslím, že se mi povedl. Splnila jsem si časy na jednotlivých distancích, které jsem před závodem tipovala právě podle zimní přípravy. Rezervy tam ještě jsou, a proto teď už budu ladit formu na Ibizu,“ byla Hyláková s výkonem spokojená.

Přitom, jak bylo řečeno, počasí v běžně slunném Španělsku triatlonistům moc nepřálo. Na Mallorce byly teploty v tomto období ještě nízké a foukal studený vítr.

„Protože teplota vody měla 14 stupňů, plavaly jsme v neoprenu jeden okruh v přístavní zátoce. Z vody jsem vylezla prokřehlá, svlékla neoprén, navlékla aspoň ponožky a sedla na kolo. Kolo se jelo ve dvou okruzích po padesáti kilometrech. Z města jsme vyjely do kopců. Vrcholem byl kopec San Salvador 500 metrů nad mořem. Ani při šlapání do kopce jsem se nezahřála a při sjezdu jsem necítila prsty na rukou. Na stý kilometr jsme nastoupaly do 1 784 metrů. Běh už byl ‚příjemný‘, bylo mi už teplo. Běžela se dvě kola podél přístavní zátoky v krásném prostředí,“ popsala závod Vyškovanka.

Mistrovství světa v Ibize se bude konat 7. května a o cílech nechce několikanásobná mistryně republiky a šampionka Evropy ve středním triatlonu z roku 2021 spekulovat.

„To víte, že by se mně líbilo zopakovat Mallorku, ale na mistrovství světa bude mnohem těžší konkurence. Takže se nechám překvapit. Je to sport a stát se může cokoliv,“ upozorňuje povoláním zvěrolékařka.