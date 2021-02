„Bohužel klimatické podmínky v týdnu moc nepřály tréninku a v sobotu to nebylo lepší. Zima, vítr, led, v tom se moc nedá běhat. Vhodný terén se teď moc nedá najít, tedy alespoň trochu normální, aby se nikdo nezranil. Takže nakonec padla volba na novou spojovací silnici mezi obcemi Nemojany a Račice,“ vysvětlil prakticky "premiéru" Nemojské osmičky, protože čtyři kilometry se běžely s obrátkou.

Závodilo se sice za normálního provozu, ale silnice byla v podstatě suchá a aut v tuto dobu moc nejezdí. Hlavně tyto podmínky přivedly letos poprvé na start někdejší drnovickou jedničku Tomáše Steinera, který loňskou sezonu prakticky vynechal. V rámci tréninku si doběhl pro první místo.

Nemojská osmička



Muži: 1. Tomáš Steiner 32:16, 2. Martin Skřivánek 33:00, 3. Lukáš Koudelka 34:51. Koronavirový pohár AKD: 1. Martin Skřivánek 1237 bodů, 2. Milan Marek 916, 3. Lukáš Koudelka 902 atd.

Ženy: 1. Anežka Langhammerová 37:37, 2. Anička Halasová 38:51:00, 3. Světlana Petříková 40:10. Koronavirový pohár AKD: 1. Marie Hynštová 1288 b., 2. Světlana Petříková 1283, 3. Anežka Langhammerová 1092 atd.

„Zatím většinu tréninků jsem odkroužil ve Vyškově v parku a něco v Břeclavi, kde pomáhám v nemocnici. Za podmínek, které byly dnes, by se normálně v parku běhat nedalo. A protože jsem nechtěl vynechat, přišel jsem si to odběhnout sem, kde Zdeněk našel suchou a protaženou trať po silnici,“ zdůvodnil svoji účast.

V plánu měl tempový běh na čtrnáct kilometrů po čtyřech minutách. Do závodu se mu tedy započítal čas po osmi kilometrech. Šestku si dal navíc. S výkonem byl spokojený.

„Směrem tam byla trať mírně kopcovitá a dost tam foukalo, takže to bylo trochu těžší, než když to běhám na rovině a v klidnějších podmínkách. Tu čtrnáctku jsem šel s průměrem 3,58 na kilometr, navíc při tom převýšení. Takže jsem splnil to, co jsem potřeboval,“ sdělil vítěz v cíli.

Větší část trati se Steinerem držel tempo Martin Skřivánek, ale před cílem už na favorita nestačil. Solidní čas zaběhl i třetí a lepšící se Lukáš Koudelka. Nejrychlejší ženou byla opět Anežka Langhammerová, přestože podobně Tomáš Steiner brala závod hlavně jako test svých aktuálních možností.

„Tentokrát všem opravdu šlo hlavně o trénink. Silnice byla suchá a nebýt mrazu, byly docela ideální podmínky. Navíc bylo hezky, svítilo slunce, jen směrem do Račic foukal pořádný vítr, což je tam normální. Ale hlavní je, že se dalo běžet a ne klouzat po ledě a sněhu. To je v současné zimě opravdu důležité. Přežít ve zdraví do jara, pak už to bude lepší a snad se začne i závodit,“ vyhodnotil čtrnáctý test svých závodníků Zdeněk Smutný.