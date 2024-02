Opět slavnostně a se zábavným proběhlo v sále kina Sokolský dům ve Vyškově vyhlášení nejlepších sportovců města Vyškova za rok 2023. Už dvaadvacátý ročník ankety měl tradičně dvě části: volby nejoblíbenějších sportovců, v níž se sčítaly hlasy veřejnosti, a odbornou, kde rozhodovali převážně sportovní trenéři a funkcionáři.

Mario Hajzler z AK AHA Vyškov, staronový nejlepší sportovec Vyškova za uplynulý rok. | Foto: Deník/VLP Externista

V odborné, tedy hlavní části ankety, obhájili tituly skokan o tyči AK AHA Vyškov Mario Hajzler v jednotlivcích a fotbalisté MFK Vyškov v kolektivech. Poprvé se na přední pozice vyšplhali druholigoví hokejisté. Ocenění převzali i nejlepší trenéři roku a do pomyslné Síně slávy vstoupil bývalý fotbalista a basketbalista, trenér i funkcionář Petr Král. Pořadem opět provázel populární moderátor Radek Šilhan, který kromě oceněných sportovců a jejich fanoušků přivítal i představitele města a některých dalších obcí Vyškovska, partnery a sponzory sportovních klubů a oddílů.

VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC VYŠKOVA 2023

I. NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC VYŠKOVA 2023

(hlasování sportovní veřejnosti)

JEDNOTLIVCI

1. Eliška Veselá - plavání / Klub plaveckých sportů Vyškov

2 x 1. místo na 100 m a 100 m znak, 2. na 200 m polohový závod na letním MČR, 4 x 1. na 100 m, 200 m polohový závod, 100 m a 200 m znak, 3. na 400 m polohový závod na zimním MČR v kat. starší žákyně, 7. na 100 m znak na letním MČR v kat. dospělých, 7. na 200 m znak na Mezistátním utkání středoevropských zemí, reprezentantka, ČR v kat. juniorek

2. Mario Hajzler - atletika / AK AHA Vyškov

10. místo na ME juniorů, 3. na Mezistátním utkání juniorů ČR-Polsko-Maďarsko-Slovensko, 2. na ČR juniorů, 2. na MČR juniorů v hale, 3. na MČR mužů do 22 let, 5. na MČR mužů v hale, 7. na MČR mužů vše ve skoku o tyči, 1. na MMaS v halovém sedmiboji, 1. na MMaS v desetiboji juniorů, reprezentant ČR v kat. juniorů, opora 2. ligového družstva mužů AK AHA Vyškov

3. Alexandr Čača - atletika / AK Atletika Poruba

1. místo na MČR mužů do 22 let, 1. na MMaS mužů, opora 1. ligového družstva mužů, reprezentant ČR v kat. mužů do 22 let v hodu oštěpem

Další pořadí:

4. Dana Hyláková - triatlon – individuální

5. Ivana Králíková - judo / M.M.Gym)

6. Pavlína Klempířová – moderní gymnastika / SK Trasko Vyškov

7. Tomáš Kinc - Kyokushin karate / SEIDO Shinkyokushin Moravia

8. Jiří Luska - BMX / Bikros Team Vyškov)

9. Natálie Urbanová - judo / TJ Sokol Dědice

10. Jana Vejmolová – kuželky / Kuželkářský klub Vyškov

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

1. Atletický klub AHA Vyškov, muži

2. místo ve II. lize, skupiny E, 6. v barážové soutěži o postup do I. ligy

2. JIMI Rugby Club Vyškov, muži A

4. místo na MČR extraligy, 4. na MČR v 7’s rugby

3. Hokej Vyškov, muži

2. místo ve II. lize ledního hokeje ČR sk. východ, postup do play-off a 3. místo v celé II. 1ize, v letošní sezóně 2. ve II. lize skupině východ

Další pořadí:

4. SK Trasko Vyškov - moderní gymnastika, juniorky „Piráti“

5. Orel jednota Vyškov - florbal, ml. žáci

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI VYŠKOVA

Petr Král - za celoživotní sportovní, trenérskou a funkcionářskou činnost

TRENÉR ROKU 2023

(bez pořadí)

Andrea Fialková - Klub plaveckých sportů Vyškov

Jiří Němeček - Atletický klub AHA Vyškov

Martin Zápotocký a Michal Křetínský - florbal, Orel Vyškov

II. SPORTOVEC VYŠKOVA 2023

(hlavní kategorie, o pořadí rozhodla odborná komise)

JEDNOTLIVCI

1. Mario Hajzler - atletika / AK AHA Vyškov

2. Eliška Veselá - plavání / Klub plaveckých sportů Vyškov

3. Alexandr Čača - atletika / AK Atletika Poruba

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

1. Městský fotbalový klub Vyškov, muži A

2. místo v loňské sezóně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY (druhá nejvyšší soutěž v ČR), baráž o postup do 1. ligy, po podzimní části soutěže FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 1. místo

2. Hokej Vyškov, muži

3. JIMI Rugby Club Vyškov, muži A