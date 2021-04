Pořadatelé prodloužili původní Lulečskou šestku až k ceduli Pístovice, takže v podstatě zopakovali loňský Lulečský předsilvestrovský běh. I s délkou sedm kilometrů. Na startu tedy premiérové Lulečské sedmičky se pak překvapivě objevil i Tomáš Steiner, který měl původně v plánu zúčastnit se mistrovství České republiky v půlmaratonu v Ostřešanech u Pardubic. Jenže z administrativních důvodů závodit nemohl. Na domácí trati pak potvrdil roli favorita, když bezpečně zvítězil před Zdeňkem Hochmanem a Tomášem Bohuslavem.

„Tomáš si sem vlastně jen odskočil a musím říct, že je na tom skvěle a že je velká škoda, že na šampionátu nemohl běžet,“ glosoval Steinerovo vítězství trenér drnovických běžců a předseda klubu Zdeněk Smutný.

Lulečská sedmička



Muži: 1. Tomáš Steiner 25:32 min., 2. Tomáš Bohuslav 26:12, 3. Zdeněk Hochman 26:36, 4. Lukáš Koudelka 28:57, 5. Lukáš Prošek (Vyškov) 30:32, 6. Martin Hráček (SDH Tučapy) 31:11.

JKP po 2. závodě: 1. Zdeněk Hochman 189 bodů, 2. Lukáš Koudelka 184, 3. Lukáš Prošek 179 atd.

Ženy: 1. Anežka Langhammerová 31:27 min., 2. Lenka Hrabovská 31:47, 3. Marie Hynštová 35:20, 4. Světlana Petříková 36:37, 5. Dana Hyláková 37:36, 6. Anna Málková (Orel Vyškov) 38:59.

JKP po 2. závodě: 1. Lenka Hrabovská 196 bodů, 2. Marie Hynštová 186, 3. Světlana Petříková 182 atd.

Nejrychlejší žena Anežka Langammerová to měla v cestě za vítězstvím mnohem těžší než Steiner. Většinou se držela v časovém zákrytu za Lenkou Hrabovskou, ale v posledním kopci zrychlila a dostala se před svoji soupeřku.

„Obě dvě a vesměs všichni muži, co startovali na této trati před Silvestrem, zaběhli o hodně lepší časy. Opět jsme si mákli a trénink stál určitě za to. Rozhodně sami bychom tak ostře neběželi, takže přínos našich testů je obrovský. V první řadě šlo o kvalitní rychlý trénink na kratší trati a tentokrát po celkem rozbité lesní cestě, takže to bylo oproti jiným testům zase něco jiného. A o tom nám teď jde především. A tím pádem se jede dál,“ zhodnotil test Smutný s pozvánkou na sobotní Běh údolím Říčky pod Hádkem, kde Drnovičtí testovali výkonnost loni koncem prosince.