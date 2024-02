Na začátku roku remíza, po ní tři vítězství a útok na bronzovou příčku. Nyní ale aktuálně tři porážky v řadě a nenápadný návrat záchranářských starostí. To je letošní bilance futsalistů Amoru Kloboučky Vyškov. Tu třetí porážku s odvezli z Ostravy a je hodně tvrdá – 1:7.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Přitom před utkáním s Baníkem si tábor Amoru věřil, že na palubovce soupeře může bodovat. Do plánů ovšem zase zasáhly kádrové problémy, které Amor provázejí vlastně od začátku tohoto ročníku. Trenéru Ladislavu Štrublíkovi z různých důvodů chybělo osm hráčů. Do Ostravy odcestovalo pouze šest hráčů do pole a s nedoléčeným brankářem Davidem Flajzarem.

„V sestavě byli jen čtyři hráči A týmu a dva z béčka, kterým chci poděkovat za pomoc, protože bez nich by utkání asi dopadlo ještě hůř,“ zdůraznil kouč Amoru.

Přesto vyškovské torzo dokázalo soupeři dlouho odolávat. Dokonce mohlo jít rychle do vedení. Gólovou střelu Ladislava Zápotočného ale ve druhé minutě odrazila tyčka domácí branky. V dalším průběhu si sice Baník udržoval mírnou převahu, ale do výrazných gólových šancí jej hosté nepouštěli. Poločasové skóre 2:1 tak v podstatě odpovídalo obrázku hry.

II. liga - východ:

FC Baník Ostrava – SK Amor Kloboučky Vyškov 7:1

Poločas: 2:1. Branky (nahrávky): 6. Volný (Maleňák), 10. Novák (Potůček), 22. Potůček, 34. Regec (Kondziolka), 39. Regec (Maleňák), 39. Derík (Stebel), 40. Regec – 12. Pešta (Handlíř). Rozhodčí: Ganaj, Havlík. ŽK: Derík – Pešta.

Baník: Bortlík (37. Murín) – Potůček, Kondziolka, Volný, Maleňák, Novák, Regec, Stebel, Derík. Trenér: Karel Murin.

Amor: Flajzar – Ševčík, Horváth, Zápotočný, Handlíř, Pešta, Procházka. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Vysoké Mýto 14 10 2 2 73:53 32

2. Hodonín 14 9 3 2 73:53 30

3. B. Ostrava 14 7 1 6 67:60 22

4. Havl. Brod 14 7 0 7 61:57 21

5. Jeseník 14 6 3 5 59:62 21

6. Atraps Brno 14 5 3 6 65:63 18

7. Amor K-V 15 5 1 9 49:60 16

8. Hlinsko 15 4 2 9 42:54 14

9. Helas Brno B 14 3 1 10 47:74 10

Poslední zápas: Amor – Helas Brno B, pátek 23. 2. (20.00) SH ZŠ Purkyňova.

„První poločas kluci plnili, co jsme si řekli a poměrně dobře jsme bránili. Dostali jsme smolný gól z větší vzdálenosti, jinak se Baník do šancí nedostával. My měli hned v úvodu tutovku Ladě Zápotočného, která nebyla využita. Po druhé brance jsme snížili na 2:1 šťastným gólem od kapitána Jirky Pešty. Jinak celý poločas probíhal stejně, my se bránili od poloviny hřiště a Baník hledal skulinky v naší obraně,“ popsal Štrublík ještě vcelku vydařený poločas.

První klíčový moment přišel na počátku 22. minuty, kdy se střelou kousek za brankovištěm prosadil Václav Potůček. Třetí branka jakoby hostům vzala tu správnou sportovní mízu. Baník navíc začal hrát na jistotu, tedy s pečlivou defenzívou s čekáním na chyby soupeře a rychlými brejky. Ta chyba přišla ve 34. minutě a čtvrtou brankou ji potrestal Lukáš Regec. Podobu debaklu hostů pak daly poslední dvě minuty, kdy do sítě skoro rezignovaného soupeře poslali domácí během 68 vteřin tři balóny.

„Ve druhé půlce jsme měli také hned tutovku, ale Michal Handlíř neprostřelil Bortlíka a hned vzápětí jsme dostali třetí gól, který nás srazil. Sice se klukům nedala upřít snaha, ale chyběl tomu klid a kvalita. Nakonec si Baník už zápas pohlídal a zaslouženě zvítězil. Soupeři gratulujeme. Čeká nás poslední zápas sezony a pokud nechceme spoléhat na výsledky ostatních, tak musíme s Helasem bodovat. Tak doufám, že k tomu všichni přistoupí naplno a pomůžou nám naši fanoušci,“ plánuje a přeje si šéf lavičky Amoru.

Zároveň naznačil, že možnost sestupu si příliš nepřipouští. Záchranu zajistí i domácí remíza s Helasem Brno B v pátek večer. Do konce zbývají dvě kola a v sestupové hře jsou ještě tři týmy. Páteční soupeř Amoru odehraje obě kola, Hlinsko má volný los v tomto kole, ale v posledním jede do Vysokého Mýta. Amou vychází volný los na poslední kolo a v pátek mu tak sezona skončí. Druhou ligu opustí jenposlední tým.