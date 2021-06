Takže čtvrté místo není zklamáním?

Jak se to vezme. K medaili jsme byli blízko, ale sezonu celkově hodnotím pozitivně. Končíme se vztyčenou hlavou a každý se sám sobě můžeme podívat do očí, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Máme čisté svědomí. Měli jsme nejmladší tým ligy a čtvrté místo je pro další vývoj tohoto mladého kádru ideální startovací čára. Mladí hráči si vyzkoušeli těžké zápasy v play-off a já věřím, že to přenesou do další sezony. My zkušenější jsme si dokázali, že dovedeme být lídry týmu v těžkých situacích a budeme to chtít zopakovat i v dalším ročníku.

Po vyřazení Sparty se ale zdálo, že můžete překvapit i s největším favoritem Plzní.

Především je třeba zdůraznit, že postup přes Spartu je ceněný neskutečně moc. Pro nás to bylo malé finále. Musím říct, že ty dva týdny byly velmi náročné. Nechtěli jsme zklamat lidi z klubu. Vím, jak našemu vedení a fanouškům na derby záleží. Jsem šťastný, jakým stylem jsme postoupili. Byli jsme lepší než Sparta, bylo to pět neuvěřitelně těžkých utkání během dvou týdnů. Chyběli tomu jen diváci v hale.

Co tedy rozhodlo v semifinále? Nevyčerpali jste se Spartou tu správnou euforii?

Plzeň má velmi zkušený tým, plný českých a slovenských reprezentantů. To byl hlavní faktor semifinále. Ukázali svoji zkušenost ve chvílích, kdy se zápasy rozhodovaly. V těchto momentech byli lepší a zaslouženě postoupili. Ale my se nemáme za co stydět, nechali jsme v zápasech maximum. Náš tým ukázal charakter a vůli, to je někdy víc než sportovní kvalita. Z pozice kapitána jsem na náš tým hrdý.

Naznačil jste ambice pro příští sezonu? Bude to už medaile?

Opět budu věřit, že pro Slavii medaili získáme. Pokud tým zůstane pohromadě, tak potenciál k tomu má. Určitě budeme chtít navázat na tuto sezonu. Tak, aby výkony celého týmu měly i nadále vzestupnou tendenci. A v play-off tedy dokráčet co nejdál.

Jak byste vyhodnotil sezonu z osobního pohledu?

Asi jako nejlepší ve Slavii. Odehrál jsem třicet zápasů a nasbíral třicet kanadských bodů za deset gólů a dvacet asistencí.

To jsou čísla, jaké emoce jsou za nimi?

Určitě to pro mě byla zlomová sezona. Ať už z hlediska první pozvánky do reprezentace či zlepšení výkonnosti. Ten progres jsem na sobě cítil i já sám. Jsem rád, že se mně bodově dařilo, ale pro svoje výkony mám jiné měřítko. A to je herní výkon v zápase. Například, řešení složitých situací pod tlakem, které v zápase nastanou. Drobná rozhodnutí, které ovlivňují ofenzivní či defenzivní situaci. Jsou to situace, které normální fanoušek asi není schopný zaregistrovat. To jsou pro mě jedny z bodů, které jsou více než góly a asistence. Detailně a sebekriticky sleduji svoje výkony. Každý odehraný zápas si ještě dvakrát pustím na videu. Já věřím, že jsem ještě na svůj výkonnostní strop nenarazil a že se mám ještě kam posunout a udělám pro to maximum. Samozřejmě zůstávám nohama na zemi. A s pokorou si uvědomuji, jak bylo těžké se vydrápat nahoru. Dolů je ta cesta o mnoho rychlejší a ještě vám lidi rádi pomůžou…

I play-of jste byl jedním z nejčastěji nasazovaných hráčů. Jak lze na vrchol sezony tak dobře načasovat formu?

Je důležité, jestli se člověk cítí v pohodě po všech stránkách. Vím, že kondičně výborně připravený jsem a zvládnu velkou minutáž v zápasech, i když půjdou rychle za sebou. Navíc jsem se dostal do nejlepšího hráčského věku, kdy už mám za sebou dost zkušeností a bylo potřeba je zúročit. Druhá věc je osobní stránka. Měl jsem neskutečně silnou podporu, které si vážím a děkuji za ni. Jsou to spojené nádoby.

A vaše osobní cíle?

Zkusit se zase herně posunout a udržovat si stabilní výkonnost. To je pro mě klíčový faktor. Dále bych se s reprezentací rád podíval na mistrovství světa do Litvy, které se bude konat začátkem září. Ale na to všechno je ještě dost času. Teď si chci odpočinout a pak se začít připravovat na novou sezonu. Už teď se těším, půjdu do ní opět hladový po úspěchu.