„Mužstvo vede můj kamarád Martin Jaroš. U nás nastoupili v silné sestavě. Dokonce si myslím, že o moc lepší mančaft už ani nemůže poskládat. Má čtyři kluky z divize a jednoho ze třetí ligy fotbalu. V tomto složení budou nepříjemným soupeřem pro každého a jsem přesvědčený, že se jejich výkony ještě zlepší. Až si zvyknou na druhou ligu a zlepší nějaké futsalové návyky,“ upozornil Štrublík.

K hráčům, kteří se chystají vyškovský kádr teprve doplnit, přibyl brankář Tadeáš Tesáček, který byl nominován na sraz reprezentace do devatenácti let. Domácí nastoupili s viditelnou snahou doma vyhrát, protože ze dvou předchozích utkání putovaly všechny body do Brna. Utkání rozehráli dvěma gólovými šancemi a ve třetí minutě vedením.

Futsalisté Amoru doma konečně bodovali. Vyrovnaný zápas s Pramenem rozhodl Tichý

„Nastoupili jsme plně koncentrovaní, ale bohužel jsme první dvě tutovky, neproměnili a soupeř nás potrestal. Z první střely na branku Antonínem Plichtou dal gól. Naštěstí nás to nerozhodilo a pokračovali jsme v dobrém výkonu a během tří minut utkání otočili. Měli jsme i další šance, ale horší koncovka a vynikající Rajdl v brance Brodu znamenaly, že se stav dlouho neměnil. Hosté měli také pár šanci, ale ty velké jsme měli my. Na 3:1 jsme zvýšili až těsně před pauzou, ale místo klidného dohrání poločasu nám Brod dal gól po rohu,“ popsal první část zápasu vyškovský lodivod.

I z jeho hodnocení vyplývá, že druhý poločas už byl herně vyrovnaný a šance se střídaly na obou stranách. Hosté brzy srovnali i skóre na 3:3 a tento stav vydržel až do 37. minuty. V ní Pavel Tichý nejprve prostřelil z dálky Rajdla a hned za půl minuty po vynikající přihrávce od Jiřího Pešty zvýšil na 5:3. Hosté snížili až těsně před koncem.

„Nám se již podařilo utkání dohrát na vítězství a získat tři body. Ale druhý poločas už nebyl z naší strany tak dobrý a Havlíčkův Brod vyrovnal hru. Přesto své svěřence musím za výkon pochválit. Konečně jsme vyhráli doma a chtěli bychom na to navázat hned v příštím kole, kdy zase doma přivítáme jeden z nejsilnějších týmu druhé ligy AC Gamaspol Jeseník. Za sebe přeju Brodu hodně štěstí v dalším průběhu sezony a za nás všechny děkuji fanouškům za podporu. Zejména skupince, která pořád bubnovala a skandovala. Věřím, že v sobotu na Jeseník našich fanoušků dorazí ještě více, protože jim vítězstvím předložili lákavou pozvánku,“ dodal kouč Amoru.