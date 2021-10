Sestava opět dozná vynucených změn, protože na prahu sezony sužuje tým nebývalý počet zranění. A ta řádí především mezi nahrávači. Nejprve vypadli oba kmenoví David Masař a Kristián Červinka a poté, co klub narychlo angažoval exreprezentanta Petra Zapleta, zranil se v zápase s Ostravou i on.

I. liga mužů

4. a 5. kolo:

VK Velké Meziříčí – Sokol Bučovice

Pátek 29. 10. (19.30).

Sokol Bučovice – VK Velké Meziříčí

Sobota 30. 10. (18.00), SK Školní ul.

Tabulka:

1. Tesla Brno 3 3 0 0 0 9:2 9

2. Bučovice 3 2 0 0 1 6:4 6

3. Sl. Ostrava 4 1 0 1 2 7:9 4

4. Vel. Meziříčí 3 1 0 0 2 4:6 3

5. Staré Město 3 0 1 0 2 3:8 2

„Jsou to nepříjemné komplikace, ale nakonec to krátkodobě máme vyřešené a chceme získat první body z venkovní palubovky v tomto ročníku a potvrdit je v sobotu doma. A nezastírám, že již vyhlížíme víkendovou pauzu a podle prognóz lékařů by po ní jeden z těch tří zraněných nahrávačů již mohl být připravený nastoupit k dalším listopadovým zápasům,“ poznamenal trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

Na „výpomoc“ s nahrávkou tak pro zápasy s Velkým Meziříčím přijdou osvědčený Michal Provazník z Black Volley Beskydy, který v Bučovicích zaskočil už v pohárovém utkání se Zlínem, a odchovanec oddílu David Kromus, jenž teď působil v nižších soutěžích.

„Pro Michala, který v Beskydech extraligovému klubu šéfuje, to bude trochu pikantní souboj. Za Velké Meziříčí nastoupí jeho odchovanec, dvacetiletý Tomáš Kopecký, který tam před touto sezonou z Beskyd přestoupil. Jinak si na soupeře věříme. Naší drobnou výhodou může být i fakt, že jsme ve třinácti soutěžních zápasech vždy Velké Meziříčí porazili,“ upozornil Čížek.

Zápas se soupeřem z Vysočiny má tradičně nádech derby, které, jak se říká, nemívá favorita.

„Na soupeře jsem se byl podívat, když hrál v Brně. Tomu jsme týdnu přizpůsobili přípravu. Hru mají založenou na riskantním servisu a dobré obraně,“ upozornil druhý člen bučovického trenérského tandemu Jaroslav Vlk.