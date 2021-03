Třetí Hoštická desítka vedla opět z křižovatky za Hošticemi na Topolany a po cyklostezce až do Ivanovic, kde byla obrátka. Tedy celkově deset kilometrů. Jen tuto trať v testech volí Lukáš Grézl. Po druhém a čtvrtém místě byl tentokrát nejrychlejší. V ženách po deseti účastích, v nichž byly čtyři druhá a čtyři třetí místa, konečně slavila vítězství Anna Halasová.

3. Hoštická 10



Muži: 1. Lukáš Grézl (Vyškov) 38:50, 2. Martin Skřivánek 39:19, 3. Lukáš Koudelka 39:28, 4. Milan Marek (vš. AK Drnovice) 40:50, 5. Martin Hráček (SDH Tučapy) 42:45. Koronavirový pohár: 1. Martin Skřivánek 1429, 2. Lukáš Koudelka 1088, 3. Milan Marek 1007, 4. Josef Kunc (Orel Vyškov) 885 atd.

Ženy: 1. Anna Halasová 47:05, 2. Marie Hynštová 49:40, 3. Světlana Petříková (vš. AK Drnovice) 51:28. Koronavirový pohár: 1. Marie Hynštová 1475, 2. Světlana Petříková 1469, 3. Anežka Langhammerová 1192, 4. Anna Halasová 1036 atd.

„Museli jsme dle nařízení vlády startovat intervalově po dvou lidech, ale zvládlo se to všechno v pohodě. Konečně se oteplilo, ale na trati foukal nepříjemný vítr, který ovlivnil výkony. Tentokrát se běželo opravdu jen jako kvalitní trénink, přesto někteří borci letěli jako o život. Lukáš Grézl chodí jen na naše testy do Hoštic, ale zato běží parádně. Tentokrát to klukům odtáhl a na osmém kilometru práskl do koní a lehce jim zmizel. Martin Skřivánek se Lukášem dlouho držel a zaběhl si na této trati nejrychlejší čas. Po zranění se lepší Lukáš Koudelka. Čas pod čtyřicet minut po operaci achillovky je velice dobrý. To platí i o času Aničky Halasové. Celou trať prakticky odběhla sama a udržuje si skvostnou formu,“ zhodnotil výkony svých svěřenců a popsal průběh závodu trenér Zdeněk Smutný.