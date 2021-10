Začněme od konce, jak náročný byl závod ve Valencii? Co vám chybělo k medaili?

Každý závod je svým způsobem specifický. Když pominu distanci závodu, v tomto případě to byl olympijský triatlon (plavání 1,5 km, kolo 40 km a běh 10 km pozn. red.), tak to je jediné, co o závodě vím. Jinak znám z tréninků a závodů svoje limity na jednotlivé disciplíny a dovedu si přibližně vypočítat výsledný čas. Taky znám, za těch sedm let, co závodím na mezinárodní úrovni, tedy mistrovství světa a Evropy, svoje soupeřky a přibližně jejich časy. Jak je závod náročný, to člověk pozná až na trati. Každý závod má svůj profil trati na kole i na běhu. Jezdí a běhá se na rovině, ale i v kopcích nebo kombinovaně. O plavání vím, že to je pro mě nejslabší disciplína, ač je to paradox. Na základní škole jsem závodně plavala a byla jsem třetí na mistrovství republiky v žákyních na 200 metrů motýlek. A vlastně tím, že jsem závodně plavala, tak jsem se před 25 lety nechala od kolegy veterináře lidově řečeno „zlanařit“ na svůj první triatlon. Avšak plavat a závodit v bazénu je jiné, než na otevřené vodě, kde je horší orientace. A právě orientace ve vodě se pro mě stává, při závodech určitým handicapem. Jak říká manžel: „Ty neplaveš 1500 metrů, ale kličkuješ, jak zajíc a naplaveš o další desítky metrů navíc“. A to jsou ty minuty, které pak musím na kole a běhu stáhnout. Ve Valencii jsem vylézala z vody na šestém místě se ztrátou sedmi minut na vedoucí Švýcarku. Na kole jsem dvě soupeřky, Britku a Španělku, předjela a vybíhala jsem na čtvrtém místě za Švýcarkou, která se po kole propadla na třetí místo. Časy kola jsme měly obě stejné, takže jsem na ni ztrátu z plavání musela stáhnout v běhu. Ale stáhnout na deset kilometrů sedm minut, to je opravdu silný oříšek. Podařilo se mi snížit jednu minutu v druhém depu při převlékání z kola na běh a čtyři minuty pak na běhu. A ty poslední dvě minuty mě chyběly k zisku bronzové medaile. Nemohu říct, že mě to nemrzelo, ale když jsem o tom začala s odstupem času přemýšlet, došla jsem k závěru, že to jsou možná ty dvě minuty, které mě budou motivovat, abych se v budoucnu zlepšila. A to se mi na závodění líbí, a proto mám triatlon ráda.

V rakouském Walchsee jste na začátku vybojovala titul mistryně Evropy ve středním triatlonu. Znamená to, že vám vyhovují delší tratě?

V rakouském Walchsee to byl můj druhý poloviční ironman. Prvním byl Czechman v roce 2020. Vzhledem k tomu, že se říká, že čím je člověk starší, tím má více sklony k vytrvalostním závodům, tak jsem to chtěla vyzkoušet. Navíc se u nás „starších“ triatlonistů říká, že co neuplaveš, tak to dojedeš na kole nebo doběhneš. Něco pravdy na tom je, zejména u mě, když mám plavání, oproti kolu a běhu, jako nejslabší disciplínu. Přece jenom se ta ztráta z plavání lépe dohání na delších distancích. To platí obecně zejména u hobby triatlonistů. Ale pokud už závodíte v rámci Českého poháru nebo na mezinárodní úrovni a chcete se dobře umístit, tak už musíte mít všechny disciplíny vyrovnané. Jak jsem se zmínila na začátku, každý závod je specifický, a když se vám to všechno sejde a nikde neuděláte chybu, tak dosáhnete i na ten titul, který jsem v Rakousku získala.

Co bylo nejcennější na této sezoně, jak ji hodnotíte celkově?

Celou sezonu hodnotím velice dobře, už jen proto, že poloviční ironman na mistrovství Evropy ve Walchsee byl můj první závod v letošní sezoně. A hned to byl titul. Neříkám, že bych měla splněno, ale byla to taková satisfakce za těch pětadvacet, co dělám triatlon včetně posledních sedmi let, co reprezentuji Českou republiku v kategorii Age Group na mezinárodní úrovni. Už v roce 2018 v Tartu, kde jsem byla čtvrtá, v roce 2019 v Kazani, kde jsem byla třetí a „ochutnala“ jsem si pocit vystoupit na bednu, tak jsem si říkala, že by to už mohlo cinknout i výš. Zejména kondiční trenér Miroslav Gotvald mě říkal, že výsledky tvrdé přípravy se dostavují teprve šestým sedmým rokem. Jeho slova se naplnila a letos to vyšlo.

Kolik závodů jste absolvovala, na který nejraději vzpomínáte?

V letošním roce jsem absolvovala osm triatlonů a dva duatlony. Některé triatlony byly kvůli Covidu zrušeny. Nejraději vzpomínám na City-triatlon v Karlových Varech, který se pořádá v rámci mistrovství světa a zároveň i Českého poháru. Současně se zde pořádal Open závod, kde se mohou zúčastnit i neregistrovaní sportovci. Pro mě a manžela to je rodinný triatlon, protože zde závodí i moji synové ve štafetě za „Hylakteam“. Adam- plavání, Jakub-kolo, Tomáš- běh. V konkurenci triatlonistů si nevedou špatně. Rodinný proto, že s námi jezdí jejich manželky, děti a jejich prababička. Den před závodem si uděláme výlet do Karlových Varů a po okolí. Musím říct, že to je nepopsatelný zážitek, když dobíháte do cíle a všechny vidíte, jak vám fandí.

Který byl nejtěžší, jak se třeba u vás projevují krizové momenty?

Nejtěžší závod byl v Říčkách v Orlických horách. Pro mě každoroční „srdcovka“, která si letos vybrala šestitýdenní zranění. Po plavání jsem se dostala na kole do kontaktu se soupeřkou. Nestačila jsem vyháknout boty a spadla jsem na bok. Narazila jsem si celou levou stranu. Koleno, rameno, loket a zápěstí. Stalo se mně to na pátém kilometru a ještě jsem měla jet třicet na běh. Koleno nevypadalo dobře, bylo roztržené s hlubokou krvácející ránou, ale bylo funkční. Stejně tak mě bolela celá ruka. Ale, když jsem zjistila, že kolo je v pořádku, pokračovala jsem v závodě. Jelo se v kopcích a ruka začínala bolet čím dál víc a nemohla jsem se o ni opřít a jít v kopci ze sedla. To, ale ještě nebylo tak nejhorší. Posledních deset kilometrů, už jsem nemohla řadit. A tak jsem musela jet kopce na velký převod. Cyklisté budou vědět, že teprve tady zjistíte, jakou máte fyzičku, a jak máte natrénováno. Ale dojela jsem, koleno se „rozšlapalo“. Nejhorší bylo sesednutí z kola a převlékání se do běžeckých bot. Nakonec to dopadlo dobře a po šestikilometrovém běhu jsem závod dokončila. Nakonec jsem skončila na druhém místě se ztrátou ledné minuty za o sedmnáct let mladší soupeřkou, se kterou jsem se dostala na kole do kontaktu a spadla jsem. Po ošetření v cíli a doporučení odjezdu na šití do nemocnice, což jsme odmítla, mi nakonec koleno sešil kolega s manželem ve veterinární ambulanci v Žamberku. Ruku jsem si léčila sama. Tři týdny jsem nemohla plavat, ani jezdit na kole, a tak jsem jen běhala. Naštěstí v tomto období nebyly žádné důležité závody, ty začaly až začátkem srpna. Ještě dodnes cítím bolest, zejména při rotaci v zápěstí.

Jak se udržujete v kondici?

Závodní sezona mi končí v polovině října. Měla bych mít šest týdnů odpočinek a od listopadu budu začínat s kondiční přípravou, která trvá pět měsíců. V tomto období budu chodit dvakrát týdně do posilovny a dvakrát až třikrát plavat, dvakrát týdně jezdit na kole na trenažeru a třikrát až čtyřikrát týdně běhat. Od dubna do poloviny června přecházím do vytrvalostních a intervalových tréninků u všech třech disciplín ve venkovním prostředí. Závodní sezona mi začíná od poloviny června.

Tréninkový plán mám sestavený tak, abych měla jeden den v týdnu odpočinek. Takže jsou dva dny v týdnu, kdy trénuji i dvoufázově. Samozřejmě změnou místa zaměstnání se mi změní i časový harmonogram tréninků. Teď pracuji Košicích. Ale jak se říká, když člověk něco chce, tak si zatím jde, a pokud je zdraví, tak to dokáže. A já věřím, že se mi povede zlepšit moji nejslabší disciplínu plavání a přiblížit se časům svým soupeřkám.

Nedávno jste změnila místo zaměstnání, jak to změní váš sportovní režim?

Dost. Příprava na rok 2022 bude odlišná, protože už nepracují v ZOO parku Vyškov, ale v ZOO Košice. V Košicích se také budu připravovat sportovně. Kondiční příprava bude probíhat podle tréninkových plánů od Mirka Gotvalda, ale už s novým trenérem v Košicích. Stejně tak se budu připravovat na běh dle tréninkových plánů, které mi zpracovává už sedmým rokem Zdeněk Smutný z AK Drnovice. Tréninky na kolo dostávám od Břeti Usnula. A nakonec plavání, moje nejslabší disciplína. To bych chtěla v příštím roce zlepšit, a proto už jsem se spojila v Košicích s trenérkou plavání. I když mi bývalá trenérka plavání Jarka z Vyškova říká: „Starého psa novým kouskům nenaučíš“, nebo pan Hroza: „Podívej se do občanky…“

Co bude vaším sportovním vrcholem v roce 2022? A z jaké pozice nastoupíte?

Vrcholem příštího roku by mělo být mistrovství světa v Montrealu. Ale hlavně se budu připravovat na mistrovství Evropy v Mnichově, kde bych chtěla odmazat ty dvě minuty, které mě letos připravily o medaili. A pokud mně bude pasovat termín, tak bych se na mistrovství Evropy v polovičním ironmanovi pokusila obhájit loňský titul. Ve své kariéře jsem se zúčastnila pěti závodů na třech světových šampionátech a mezi 85 závodnicemi ve své kategorii se pohybuji kolem dvacátého místa. V porovnání s dvanácti závody na šesti evropských mistrovstvích, kde se pohybuji mezi 35 soupeřkami za poslední tři roky do pátého místa.