„S výsledkem a časem je Dana velmi spokojená. Byl to její poslední závod v letošní triatlonové sezóně, který se jel v krásném prostředí Valencie, a teď už bude nutné si po náročném létě odpočinout a pořádně zregenerovat, ať se pak může opět pustit do tvrdého tréninku na další závodní rok,“ dodal Smutný.

Po zisku titulu mistryně Evropy ve středním triatlonu na začátku roku v rakouském Walchsee se Vyškovanka Dana Hyláková na stejné úrovni prosadila i na olympijské distanci. Ve své veteránské kategorii nad 60 let vybojovala na evropském šampionátu ve Valencii čtvrté místo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.