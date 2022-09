Na náměstí před startovní rampou se začínají řadit soutěžní posádky se svými automobily a jako první stojí v řadě zkušený příbramský pilot Josef Peták. Totožný scénář jako v roce 2006, kdy se zde představení soutěžních posádek konalo dosud naposledy. Výčet nostalgických okamžiků tím ale zdaleka nekončí. Otaslavický Ondřej Výmola všem zájemcům ochotně ukazuje motorový prostor svého historického „embéčka“ a mezi piloty čekajícími na zahájení programu poznáváme i bronzového medailistu z Böttcher rally Vyškov 2005 Davida Komárka. Oba posledně jmenovaní se přitom rally aktivně nevěnují už přes deset let. Třicátý ročník Rally Vyškov je ale dovedl zpátky na místo činu – Komárka jako aktivního účastníka, Výmolu jako hosta představení posádek, který se v sobotu vrátil ke svým povinnostem vedoucího rychlostní zkoušky.

Rally Vyškov 2022

Absolutní výsledky:

1. Adam Březík / Ondřej Krajča, Škoda Fabia R5 39:01.0 min.

2. Vojtěch Štajf / František Rajnoha, Volkswagen Polo Gti R5 +08.5 s.

3. Martin Vlček / Alexandra Skripová, Hyundai i20 R5 +43.3

4. Michal Horák / Ivan Horák, Škoda Fabia R5, +1:11.1 min.

5. Karel Trněný / Christian Doerr (CZ/D), Ford Fiesta R5 +1:20.0

6. David Tomek / Roman Švec, Škoda Fabia Rally2 Evo +1:40.3

7. Jiří Hanák / Michal Večerka, Škoda Fabia Rally2 Evo +1:49.7

8. Karel Štochl / Pavel Zalabák, Škoda Fabia R5 +1:56.8

9. David Komárek / Kristýna Fillová, Ford Fiesta R5 MkII +2:21.6

10. Martin Fischerlehner / Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5 +2:35.8 atd.

„Máme to tady moc rádi a pokud jsme neměli nějaký technický problém, tak se nám tu vždy dařilo. Proto, když jsme se rozmýšleli, kde se svezeme s fiestou, tak jsme si vybrali právě tento závod,“ objasnil Komárek, který od svojí poslední účasti na vyškovské rally stihl posbírat celou řadu mistrovských titulů v závodech automobilů do vrchu.

Atmosféra byla skvělá a kdo představení posádek navštívil, jistě nelitoval. Divácká návštěva však přeci jen zůstala za očekáváním, na čemž měla kromě slabší propagace svůj podíl i termínová kolize s koncertním programem na atletickém stadionu. Právě nevhodný termín se ukázal být Achillovou patou XXX. ročníku Rally Vyškov, a to z více důvodů. Jelikož se hanácká soutěž konala necelý týden po prestižní a náročné Barum Czech Rally Zlín, celá řada zájemců o start nestačila včas připravit soutěžní techniku.

„Termínový kalendář seriálu Rallysprint série, do kterého naše soutěž patří, určuje Autoklub ČR. Kromě tohoto zářijového termínu jsme si ještě mohli vybrat konání rally v květnu, ale to nám nevyhovovalo. Proto jsme se alespoň snažili soutěžícím vyjít vstříc a těm posádkám, které se byly nuceny odhlásit vlivem účasti na Barum Czech Rally Zlín, jsme vraceli startovné v plné výši,“ informoval předseda organizačního výboru Ladislav Petráš. Navzdory vstřícnému gestu se na startu objevilo 72 posádek v soudobém startovním poli a deset dvojic s historickými automobily, což znamenalo nejnižší účast od roku 2015.

ZELENÁ HORA OPĚT ÚŘADOVALA

Vyškovská rally měla letos jasného favorita. Šestadvacetiletý Adam Březík přijel skvěle rozjetý ze zlínské barumky a odhodlaný stáhnout náskok dosavadního lídra seriálu Vojtěcha Štajfa. Se spolujezdcem Ondřejem Krajčou a vozem Škoda Fabia R5 plnil plán do poloviny soutěže. Na čtvrté rychlostní zkoušce ale zaúřadoval obávaný průjezd zemědělským statkem na Zelené Hoře, který loni vytrestal právě Štajfa. Letos si zde horké chvilky prožil Březík, ovšem s méně fatálními následky.

„Chtěl jsem to dát trochu víc bokem pro diváky a auto mi nezatočilo, jak jsem potřeboval, tak jsem ještě dotáhl volant a najednou se to chytlo, zatočilo a sundali jsme balík. Musím říct, že ve Vyškově máte opravdu tvrdé balíky, protože to byl náraz jak do zdi. (úsměv) Poděkování patří našim mechanikům, protože bez nich bychom dál nejeli,“ popsal krizový moment pilot z Fryštáku, který se po tomto incidentu propadl na druhé místo se ztrátou 3,5 sekundy.

Svou šanci vycítil zmiňovaný Vojtěch Štajf za volantem VW Polo Gti R5. Byl si vědom, že na Březíka reálně nestačí, ale pokusil se ho donutit k maximálnímu nasazení, a tudíž k případné chybě. Ještě po pěti odjetých „erzetách“ byl pilot volkswagenu těsně v čele. Při druhém průjezdu členitou rychlostní zkouškou Ivanovická brána však ukázal svoji aktuální formu Březík a výtečným časem se definitivně posunul do čela.

„Poděkování patří organizátorům rally, protože bez nich bychom si takový souboj nemohli užít,“ ocenil vyškovské pořadatelé letošní vítěz.

Stupně vítězů doplnili Vojtěch Štajf a tradiční účastník vyškovské rally Martin Vlček startující s Hyundaiem i20 R5. Soupeření v kategorii Rallysprint série historických automobilů naopak připomínalo hru, kdo přežije. Z deseti historických vozů na startu jich už po dvou úsecích chyběly čtyři a většina zbylých účastníků řešila větší či menší technické problémy. Vývoj soutěže měl zcela pod kontrolou vítěz Rally Vyškov z roku 2008 Josef Peták, který na pravou sedačku Nissanu Sunny posadil Lucii Engovou, sestru prvního Čecha ve Formuli 1 Tomáše Engeho. Vítězná posádka jezdila solidní časy i v porovnání se soudobými vozy a na druhého ve svojí kategorii si vytvořila náskok skoro půldruhé minuty.

Menší kaňkou na kráse jubilejního ročníku byla zanedbatelná účast posádek z vyškovského regionu a jeho okolí. Čest domácích zachraňoval Lubomír Konšel z nedalekých Mořic, který i přes několik krizových momentů soutěž dokončil na 52. místě celkově a na sedmé příčce ve svojí objemové třídě.