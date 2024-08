Mistrovství ČR atletů do 22 let v Jablonci. Mario Hajzler.

Kvarteto mladých atletů AK AHA Vyškov si svými výkony v sezoně vybojovalo právo startu na mistrovství České republiky do 22 let. Na skvěle připraveném šampionátu v Jablonci vytvořilo tým, který se za své vystoupení nemusí stydět. Mario Hajzler je ozdobil ziskem titulu mistra republiky ve skoku o tyči.

Do Jablonce nad Nisou, jedné z bašt české atletiky, se sjelo 503 závodníků této věkové kategorie z 96 oddílů a klubů. Kromě Hajzlerova titulu Vyškované vybojovali dvě umístění v první pětce nejlepších českých atletů v disciplíně.

Mistrovství ČR do 22 let

Výsledky závodníků AHA Vyškov – muži, skok o tyči: 1. Mario Hajzler 5,36 m (OR). 800 m: 5. Michal Derka 1:56,73 min. (rozběh 1:53,87 min. /OR/, q). 400 m: 20. Josef Jahoda 50,87 s.

Ženy – 800 m: 5. Sabina Fiantová 2:16,25 min. (rozběh 2:14,65 min., Q).

Vyškovský tyčkař nastupoval do soutěže s nejlepším osobním výkonem ze všech startujících skokanů. Tuto nezáviděníhodnou pozici nejen zvládl, ale v napínavém souboji s olomouckým Jiřím Novotným si dokonce vylepšil své osobní maximum na 536 centimetrů!

„Už rozcvičení mně naznačilo, že bych se mohl pokoušet o kvalitní výkon. Samotný závod pak šel podle představ a až na drobné komplikace na nižších výškách mi všechno vycházelo. Navzdory tomu, že závod byl velmi dlouhý, se mně podařilo vydržet až do jeho konce bez únavy. Takže jsem i po zisku zlaté medaile, což bylo mým hlavním cílem, chtěl pokračovat dál. Osobní rekord už k tomu byl jen »třešnička na dortu«,“ radoval se Mario Hajzler.

Výborná pátá místa přidali k mimořádnému Hajzlerovu úspěchu běžci Sabina Fiantová a Michal Derka. Půlkařka z Velešovic se v nedělním finále při náběhu do posledního okruhu dokonce objevila na vedoucí pozici. Tu sice neudržela, ale konečné páté místo je pro ni skvělou vizitkou.

„Není to špatný výsledek, ale není to to, pro co jsem si přijela. Každopádně jsem získala cenné zkušenosti pro další závody,“ upozornila talentovaná vyškovská běžkyně.

„Na mistrovství jsem se těšil, protože tréninky napovídaly, že mám formu, a tak jsem ji chtěl prodat. Po rozlosování běhů nám bylo s trenérem jasné, že na přímý postup je to bez šance. Tak jsem se musel pokusit postoupit s časem. To se nakonec povedlo, a tak jsem s novým osobním rekordem postoupil do finále, kde jsem se přimotal do strkanice a ta mě dost možná připravila o lepší umístění. Celkové páté místo, ale určitě nemůže být zklamáním. Bylo to podařené vyvrcholení sezony, bohužel bez medaile, ale to už se nedá nic dělat,“ trochu zalitoval Michal Derka, přestože vzdoroval těžké konkurenci.

„Pátá místa jsou super výsledek! Michal nebojácným výkonem v rozběhu doběhl v osobním rekordu 1:53,87 čtvrtý, ale s přehledem, jako nejmladší postoupil časem do finále. Tam se v takticky běženém závodě rval do posledních metrů o třetí místo, které mu uniklo o šest desetin sekundy. Sabča si naopak v rozběhu bezpečně pohlídala druhou pozici a postoupila přímo do finále. Bohužel, tam nezachytila finiš čela závodu, a tak jí těsně uniklo čtvrté místo. Chtěl bych jim oběma poděkovat za perfektní přístup, jak v závodě, tak i v tréninku o prázdninách. Ne všichni se takto obětují pro úspěch,“ zdůraznil v hodnocení trenér Fiantové a Derky Luboš Stloukal.