Na oficiálním mítinku Českého atletického svazu v Ostravě šlo i o limity, zaručující starty na vrcholných akcích, tedy především domácích republikových šampionátech. Z vyškovské čtveřice si nejlépe vedl Mario Hajzler ve skoku o tyči.

Výsledky Vyškovanů:

Ženy - běh na 3000 m př.: 8. Tereza Mazlová 12:28,36 min.

Muži - skok o tyči: 2. Mario Hajzler 4,50 m. Běh na 1500 m: 13. Jakub Bárek 4:21,77 min. Běh na 400 m: 17. Pavel Lenomar 55,59 s.

Vítězná premiéra

V Malé Vrbce byl na pořadu běh O Malansků trnku (6,4 km), závod zařazený do Moravsko–Slovenského běžeckého poháru. Svůj první závod mezi ženami na hlavní trati absolvovala Anna Halasová z AK Drnovice. Role vodiče se ujal její otec Petr, i když měl v nohou dopolední Hoštickou desítku v rámci Jarního koronavirového poháru AK Drnovice.

„Rozběhli to svižně, po první obrátce na 500 metrech zjistili, že má Anička nadějný náskok na ostatní ženy a překvapivě tedy vede. Takže celou trať drželi sice rozumné, ale svižné tempo a i pro ředitele soutěže bylo velké překvapení na světě, když se Anička objevila v cílové rovince jako první z žen. Neodpustila si závěrečný finiš, takže Petra porazila, ale to mu v tuto chvíli vůbec nevadilo, protože to byl z její strany parádní výkon a historický úspěch, kterým navázala na předchozí úspěchy Ireny Pospíšilové na této trati,“ popsal průběh vítězné premiéry své mladé svěřenkyně trenér Zdeněk Smutný.

Dobře si vedli i drnovičtí mládežníci na kratších tratích. Anežka Halasová doběhla do cíle jako třetí juniorka. Matěj Halas vybojoval druhé místo mezi juniory a Vojtěch Halas byl třetí nejrychlejší dorostenec.