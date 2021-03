Ve vítkovické hale jste získal všechny své nejcennější medaile. Má pro vás opravdu nějaké speciální osobní kouzlo?

Možná. (úsměv) Ale spíš to bude tím, že je to skoro moje domácí prostředí. Během roku tam absolvujeme mnoho soutěží. Závodí se mně tam opravdu dobře a jezdím tam docela rád.

Jaké pocity ze šampionátu si budete připomínat?

Nejprve nervozitu. Nejvíc nervózní jsem byl den před mistrovstvím, ale při rozcvičení před závodem jsem se už cítil velmi dobře a věřil jsem si na kvalitní výkon. A pak velkou radost. Samotný závod proběhl nejlépe, jak mohl. Po skončení jsem byl nadšený, protože jsem předvedl maximum svých možností a sedmkrát si vylepšil svůj absolutní osobní rekord. (454 centimetrů, pozn. red.) A zvláštní taky bylo, že jsme ještě necelý měsíc před mistrovstvím nevěděli, jestli nějaký halový závod vůbec bude.

Co všechno je za vaším novým osobních rekordem?

K takovému výkonu se člověk dopracovává velmi dlouho, já jsem vyhrál mistrovství republiky po sedmi letech skákání o tyči. Za tu dobu mi pomohla k tomuto výsledku spousta lidí. Začínal jsem v aháčcích ve čtyřech letech, tedy v atletických přípravkách AHA Vyškov. Nejvíce tréninků jsem zde zažil s trenérem Zdeňkem Štarkem. Ale lidí, co mně pomohli, bylo víc. Postupně se vytvořila tréninková skupina, kde jsem byl nejmladší. Až v září loňského roku došlo k rozdělení skupiny, běžce vede trenér Luboš Stloukal, tyčkaře a překážkáře taťka a trenér (Jiří Hajzler, pozn. red.) v jednom. Nemůžu zapomenout taky na mamku, která mě taky občas trénuje. V posledních měsících se, bohužel, zranil můj bratr Sebastian, který musel léčit únavovou zlomeninu zánártní kůstky v levém chodidle, takže na dlouhou dobu nemohl trénovat s námi.

Jiří Hajzler, otec a trenér:

„Mario sportovně vzešel z velice silného ročníku našich atletických přípravek, aháčků. Ne všichni jeho kamarádi však vydrželi do dnešních dnů svůj velký potenciál rozvíjet, což je velká škoda. Nejen dlouholetá tréninková pracovitost, ale i spousta hodin ztrávených studováním videí skoků nejlepších tyčkařů dovedly Maria k mistrovskému titulu, který okořenil i pěkným technickým provedením skoků. Byla to velká odměna nejen jemu samotnému, ale celému týmu lidí.“

Sebastian je o tři roky starší a letos přešel do kategorie mužů. Je pro vás také jakýmsi trenérem?

Svým způsobem ano. Ale je to rovnocenný vztah, i já mu můžu vytknout, když něco nedělá přesně. Normálně spolu absolvujeme hodně tréninků, atletiku řešíme i doma.

Letos byly možnosti speciální přípravy výrazně omezené, ne-li vůbec nemožné. Jaké vlastně jsou tréninkové podmínky ve Vyškově?

Je to složité. Mám hodně rád náš atletický stadion za parkem. V zimě míváme velké starosti se zajištěním přípravy, kde chybí tréninkové prostory na skok o tyči, výšku i gymnastiku, která je na tyčku velmi potřeba. Řešením je třeba zastřešení tréninkové rovinky ve sportovním areálu za parkem. Nejbližší atletickou halu máme právě v Ostravě asi 140 kilometrů od Vyškova, takže jsme přes zimu oproti konkurenci znevýhodnění a musíme si vystačit jen s různými technickými cvičeními a spoustou tréninků. Mám ale velkou pomoc rodiny, a když bylo potřeba, taky pomohli i fyzioterapeuti Jana Zavadilová a Miroslav Omasta. Aktuálně bych zejména malým atletům vzkázal, ať se udržují a nepřestávají se hýbat. Sice jsou na to teď horší podmínky, ale naopak je na pohyb více času.

Koho máte jako sportovní vzor?

Z českého prostředí je mým největším vzorem držitel českého rekordu ve skoku o tyči Jan Kudlička. Mimo Česko nejvíc sleduji současného držitele světového rekordu Armanda Duplantise a toho bývalého Renauda Lavillenieho.

Co je pro vás největší motivací do přípravy a jaké vrcholy očekáváte v letní sezoně?

Láká a baví mě účast na velkých závodech, soutěžit s našimi nejlepšími atlety. Jsem moc rád za každou dobrou radu nebo konzultaci od našich reprezentačních trenérů Pavla Berana staršího, Boleslava Patery nebo Martina Kysely. A plány? Samozřejmě venkovní mistrovství republiky jednotlivců. V kalendáři bývá na konci června a letos má být na Kladně. Ale víte, jak je to v současné době s plánováním a hlavně konáním sportovních podniků…

Zlepšit sedmkrát v jednom závodě osobní rekord je skoro fantastické. Kam hodláte laťku posunout v letní sezoně?

Já nerad tipuju nebo zveřejňuju nějaké své limity. Člověk nikdy neví, co se v průběhu sezony může stát. Třeba minulý rok jsem se cítil velice dobře, ale pak mě začala bolet záda a žádné zázračné výkony se nekonaly. Takže to nechám otevřené s tím, že samozřejmě chci, aby to bylo co nejlepší.