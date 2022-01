Langhammerová s medailí

V akci byli o víkendu i vytrvalostní běžci AK Drnovice. Hulmenská desítka je tradiční mítink, ale loni se ze známých důvodů nekonala. Drnovští si brousili zuby na medailová umístění, ale nakonec se to podařilo jen Anežce Langhammerové. Mezi všemi ženami doběhla druhá. Svoji kategorii samozřejmě vyhrála.

„Bohužel další věková kategorie žen, která je v závodě vypsaná, byly ženy nad 35 let. Simona Grulichová, letos čerstvá padesátnice, tedy neměla s ženami o patnáct let mladšími velké šance, takže skončila pátá. Mimochodem padesátnice by vyhrála. A Marie Hynštová, tam to bylo ještě horší s rozdílem věku třicet let. Navíc měla problémy s obutím, tak jen závod odklusala, jak to šlo. A doběhla dvanáctá v kategorii,“ v podstatě ocenil Smutný výkony drnovických veteránek.

Nespokojený s absolutním čtvrtým místem je Tomáš Steiner. „Hned po startu málem havaroval a při seběhu z prvního nadjezdu mu nohy podjely a třískl sebou o zem. Ztratil spoustu času a už se nedokázal dostat do kontaktu s před ním běžícími závodníky a doběhl nakonec čtvrtý ,“ popsal trable drnovické běžecké jedničky trenér Zdeněk Smutný.

Naopak, jako cenné umístění vyhodnotil celkově osmé a v kategorii sedmé místo Lukáše Koudelky.