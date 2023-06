Pražská Juliska hostila nejlepší českou atletickou mládež. Na mistrovství republiky dorostu a juniorů nechyběli ani zástupci AK AHA Vyškov. Z kvarteta, které prošlo nekompromisním výkonnostním kvalifikačním sítem - dorostenka Michaela Vylamová, dorostenec Michal Derka a dvojice juniorských tyčkařů Kryštof Vintera a Mario Hajzler - si nejlépe vedl posledně jmenovaný Hajzler, který si odvezl titul vicemistra ČR.

Atleti AK AHA Vyškov na MČR v Praze. Mario Hajzler. | Foto: ahavyskov.cz

„V nádherném sportovní komplexu na Julisce závodilo 1068 atletů. Jsme moc rádi, že mezi 142 oddíly a kluby byli i naši členové. Ti dovezli domů i stříbrnou medaili, která je oceněním pro celý náš tým AHA Vyškov,“ chválil nejen výkony spokojený vedoucí AK AHA a trenér Jiří Hajzler.

MČR atletů

Umístění závodníků AHA Vyškov:

Skok o tyči, junioři: 2. Mario Hajzler 5,05 m, 4. Kryštof Vintera 4,70.

Běh na 800 m, dorostenci: 10. Michal Derka 1:59,51 min.

Běh na 400 m, dorostenky: 14. Michaela Vylamová 59,96 s.

Dvoudenní maraton soutěží je právem nazývaném „GIGANT“. I juniorský závod ve skoku o tyči se nakonec stal maratonem zásluhou vítězné dvojice dvojice Hajzler - Ladislav Sedláček. Tyčkař z Čejkovic nakonec Vyškovana porazil o dvacet centimetrů. Mírným handicapem Hajzlera byl tréninkový výpadek, protože se v závěru přípravy na šampionát potýkal s velmi nepříjemným zraněním. Vůbec se na ně nevymlouval a vylepšil si své venkovní maximum.

„Byl to složitý závod, několikrát se přerušoval kvůli dešti. Po dlouhém čekání na svou základní výšku jsem nevstoupil do soutěže úplně podle představ. Po několika pokusech to však už bylo lepší, i počasí se časem umoudřilo a ke konci soutěže už byly téměř ideální podmínky. Podařilo se mně jich využít a jsem rád, jak za venkovní osobní rekord, tak hlavně za stříbrnou medaili,“ zhodnotil svůj výkon Mario Hajzler.

Kryštof Vintera se na bednu těsně nedostal, ale vylepšil si absolutní osobní rekord.

„Myslím, že takovou soutěž na mistrovství republiky příliš mnoho lidí ještě nezažilo. A to nejen pro ohromnou konkurenci, ale také kvůli nevyzpytatelnosti počasí, kdy se již po x-té přerušovala kvůli dešti. Vesměs však považuji za úspěch vše, co proběhlo, a každá podobná zkušenost je dobrá. Vždycky může být líp, ale také hůř, takže jsem za svůj výkon i výsledek vděčný, i když to nebylo ani zadarmo ani jednoznačné,“ komentoval Vintera svoji „bramborovou“ medaili.