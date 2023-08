Opět krásně prožitý svátek vyškovského nohecu, tak nějak vyznělo hodnocení průběhu šestého ročníku nohejbalového turnaje v Lulči jeho organizátory i aktéry. V krásném sportovním a rekreačním areálku u koupaliště U Libuše si to rozdali trojice, týmy složené z hráčů napříč soutěžemi, včetně ligových, ale i neregistrovaných rekreačních nohejbalistů.

Registrovaní i rekreační nohejbalisté si to i letos rozdali na velkém letním trunaji "Pohoda Cup" v Lulči. | Foto: Deník/VLP Externista

Pořadatelé se drželi osvědčeného modelu. V ranní části proběhla kvalifikace a po ní se mužstva rozdělila podle umístění do dvou vedle sebe hrajících turnajů. Vyšším je „Pohoda Cup“ a nižším turnaj „O pohár Vyškovské nohejbalové ligy“.

„Začalo se hrát v devět hodin a bylo to velmi zajímavé. Do posledních zápasů nešlo usoudit, který z týmů postoupí do hlavního turnaje oceněného finančními cenami a který bude bojovat ve vedlejším turnaji o věcné ceny,“ uvedl k rozřazovacím bojům šéf turnaje Libor Zeman.

Pohoda Cup 2023

Luleč

Pořadí hlavního turnaje: 1. Zelenáči (M. Vlček, T. Vlček, T. Svoboda), 2. Dolní Počernice A (Kaděra, Haluza, Nováček), 3. NK Luleč (Müller, Pavelka, Vlach), 4. Reprezentace U15 (M. Svoboda, Dlabka, Jahoda).

Pohár Vyškovské nohejbalové ligy: 1. Moraváci (Šíp, Halašta, Tomek), 2. Růžoví Jednorožci (Fendrichová, Pavlíček, Ježdík), 3. Bez ambic (Kolštrom, Kuřitka, Kuřitka), 4. Kotvrdovice A (Štrajt, Kunc, Tichý).

Po rozdělení na „první a druhou ligu“ nabídly zápasy ještě dramatičtější podívanou. V semifinále hlavního turnaje proti sobě postavily týmy Zelenáčů, bratři Michal a Tomáš Vlčkovi se smečařem Tomášem Svobodou, a reprezentace U15 ve složení Michal Svoboda, Dlabka a Jahoda. Ve druhém semifinále se utkali domácí tým Lulče, vedený zkušeným Martinem Müllerem. V poli mu sekundovali Pavelka a Vlach. Soupeřem jim byl loňský vítěz, tým z Dolních Počernic A v již tradičním složení Kaděra, Nováček, Haluza. Oba semifinálové zápasy snesly měřítko nejvyšší kvality a finále pro sebe urvali zkušenější týmy Zelenáčů a Dolních Počernic.

„Finálový a poslední zápas dne byl opravdovým vyvrcholením celého turnaje. Po třísetovém boji plném zvratů, kdy první dva sety si shodně rozdělili oba aktéři, zápas došel do rozhodujícího třetího setu. Počernice vedly 8:6, ale nedokázaly to dohrát do vítězného konce a po obratu nakonec slavili vítězství Zelenáči poměrem 10:8,“ popsal Zeman dramatické finále.

Počerničtí tedy po loňském triumfu zůstali těsně pod vrcholem. Třetí místo brali zkušení hráči z Lulče a čtvrtou příčku obsadili reprezentanti U15, kteří, podle turnajového šéfa, předváděli kvalitní nohejbal s velkým potenciálem do budoucnosti nejen na klubové, ale i na reprezentační úrovni.

V turnaji o Pohár Vyškovské nohejbalové ligy se do zbojů o medaile probojovali Moraváci (Šíp, Halašta, Tomek), proti kterým se postavil mančaft Bez ambic, jehož barvy hájili Kolštrom a bratři Kuřitkovi. Druhou semifinálovou dvojicí tvořily týmy Růžoví jednorožci s jedinou zástupkyní něžného pohlaví Romanou Fendrichovou se spoluhráči Pavlíčkem a Ježdíkem. Soupeři jim byli hráči z Kotvrdovic ve složení Štrajt, Kunc, Tichý. Do finále se probojovali Moraváci a Růžoví jednorožci. I zde byl k vidění kvalitní souboj hodný finále. Prvenství si ale zaslouženě odnesli Moraváci. Třetí příčku obsadil celek Bez ambic ze Znojma.

„Závěrem bych chtěl pochválit mladý tým Počernice B, za který srdnatě bojovali teprve dvanáctiletí kluci. Je velice příjemné sledovat, jak nastupující generace prohání o generaci starší zkušené nohejbalisty. Za pořadatele musím říci, že jsme je moc rádi přivítali a doufáme, že nás navštíví i v budoucnu. Myslím, že to byl opět krásně nohejbalový den,“ shrnul Libor Zeman.