Obhajovat vítězství v hlavní skupině přijedou hráči Holubic, kteří za sebou loni nechali dva extraligové týmy. Slovenskou Myjavu a účastníka nejvyšší české soutěže Fatru Zlín. Oba tyto špičkové kluby se letos nepřihlásily, českou extraligu bude zastupovat Volejbal Brno.

Volejbalový klub Luleč.Zdroj: VK Luleč

„Měl by být největším favoritem, ale bude to dáno tím, v jakém složení přijedou. Nejvíc by jim měly konkurovat Bučovice, jako špičkový tým I. ligy, které se sem vracejí po dvouleté pauze. A obhájit se samozřejmě budou snažit Holubičtí,“ naznačil rozložení sil hlavní pořadatel z VK Luleč Luboš Julínek.

Ve slabší krajské skupině by si loňský rok rádi zopakovali domácí hráči, kteří ve finále porazili Vyškov 2:1.

„V naší skupině se favorit nedá tak přesně určit. Některé týmy jsou poskládané jen pro tuto akci a nastoupí tu třeba pod názvem Koktejloví komáři. To by mělo být družstvo se základem z Rousínova, ale opravdu konkrétní soupisky neznáme,“ sdělil šéf turnaje.

Na všech čtyřech antukových kurtech v krásném areálu u koupaliště U Libuše se začne hrát v devět hodin dopoledne a zápasy bude provázet tradiční doprovodný program, hlavně s bohatým občerstvením.

„Většinou nám přeje počasí a sluníčko jsme objednali i na sobotu. (úsměv) Takže se k nám fanoušci mohou přijet podívat na špičkový, ale i zábavný volejbal,“ zve do Lulče hlavní pořadatel Julínek.