Třetí pokus získat první podzimní body budou mít futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov dnes večer v Hlinsku. Pokud vyhrají, odpoutají se z posledního místa tabulky.

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

V úvodním utkání Amor prohrál v Havlíčkově Brodě 2:4 a potom i doma s Atrapsem Brno 4:6.

„Nálada v kabině je bojovná a kluci jsou odhodlaní získat první body. Nejsme pod žádným tlakem, ale nechceme vstupovat do sezony třemi porážkami. Ty dvě těsné z prvních kol stačily,“ s úsměvem ujistil o vítězném plánu trenér Ladislav Štrublík.

II. liga - východ:

Futsal AC Hlinsko – SK Amor Kloboučky Vyškov

4. kolo, pátek 3. listopadu, 20.15 hodin, sportovní hala Hlinsko.

Tabulka:

6. Hlinsko 3 1 0 2 4:7 3

9. Amor KV 2 0 0 2 6:10 0

Futsalový klub Hlinsko je nováčkem soutěže, ale trenér Amoru upozorňuje, že to pro jeho svěřence nebude vůbec jednoduché utkání. Domácí sice mají trochu problém se střílením gólů, ale jejich defenzíva je zatím ukázková. Ve třech zápasech dostali jen sedm gólů, a to je spolu s Tangem Hodonín nejméně. Tango ovšem hrálo jen dvakrát.

„Takže tipuji, že moc branek padat nebude a bude to spíše taktická bitva. Domácí na nás určitě vyrukují s velkou bojovností, zodpovědností do obrany a snahou o rychlé brejky. Chodí tam fandit dost lidí, takže očekávám, že i to bude domácí dost hnát. I když máme letos rok, kdy se většina kádru bude s futsalem seznamovat, tak chceme každý zápas odjezdit na sto procent a dělat naším fanouškům radost. Ale v Hlinsku zároveň musíme hrát hrát trpělivě a být efektivní ve využívání šancí, protože jich asi moc nebude,“ odhaduje vyškovský lodivod.

Hlinsko vstoupilo do II. ligy porážkou 2:5 právě v Hodoníně, doma pak podlehlo Baníku Ostrava 0:2 a proti Amoru nastoupí povzbuzené vítězstvím v Brně nad Helasem B 2:0.