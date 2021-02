Stejně jako v několika předchozích letech město Vyškov pořádá anketu společně s agenturou SPORT ACTION s.r.o. Vyhlášení výsledků proběhne ve středu 17. února od 18.00 hodin v prostorách Sokolského domu. Přímý přenos bude vysílán na youtube.cz a na stránkách agentury, odkaz bude na internetových stránkách města Vyškova (www.vyskov-mesto.cz) v sekci "Aktuálně" a na facebookových stránkách (facebook.com/vyskovmesto).

„S ohledem na události kolem pandemie jsme zvažovali, zda se letošní ročník uskuteční, nakonec jsme se shodli, že by byla velká škoda významné sportovní výkony uplynulého roku neprezentovat. Vyškov má řadu vynikajících sportovců, kteří se opakovaně prosazují v silné konkurenci na celostátním poli. Ačkoliv on-line, přesto oslavíme obrovskou vůli jednotlivců i kolektivů, která je ke sportu nezbytná. Oslavíme i obdivuhodnou energii rodičů, trenérů a všech dalších nadšenců, kteří pracují se sportovní mládeží, protože pohyb je základem života. Na radnici na vyškovský sport dlouhodobě myslíme, což významnou podporou v rozpočtu každoročně dokazujeme a dokazovat budeme,“ zdůvodnila místostarostka Vyškova Karin Šulcová rozhodnutí výsledky ankety přece jen slavnostě vyhlásit.

Program i celá organizace budou samozřejmě přizpůsobeny tak, aby splňovaly veškerá vládní opatření proti šíření Covid-19. Bude využito více místností, v distančním kontaktu budou jen dvě osoby atd.

„Jsem moc rád, že se nakonec podařilo najít způsob, jak vyhlášení tradiční ankety Sportovec Vyškova zorganizovat i v této těžké době. Je to každoroční oslava nejlepších vyškovských sportovců a jejich cenných výsledků, i když tentokrát to bude bez přítomnosti diváků. Na druhou stranu se slavnostní vyhlášení dostane díky přímému přenosu ke každému včetně těch, kteří se z jakýchkoli důvodů v minulých letech do sálu sokolského domu nedostali. Letos můžou být u toho v teple svého domova,“ zdůraznil předseda Komise pro sport a využití volného času města Vyškova David Mach.

Sportovce a kolektivy do ankety "Sportovec Vyškova 2020" nominovaly sportovní kluby a oddíly. Anketa sama se skládá ze dvou části. Po hlasování veřejnosti budou oceneni nejoblíbenější sportovci a kolektivy, odborná komise pak rovněž hlasováním svých členů "vybrala" nejlepší sportovce a kolektivy. V rámci ankety budou oceněni i nejlepší trenéři a zasloužilé sportovní osobnosti Vyškova.