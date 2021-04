Třetí jarní test se díky uvolnění vládních omezení mohl posunout za hranice okresu a závod urychlil intervalový startem nyní už po dvojicích. Jinak samozřejmě zůstala všechna platná protiepidemická opatření.

„Rozhodli jsme se rozjet zase Pod Hádek a proběhnout se údolím Říčky, kde jsme se testovali na Štěpána minulého roku. Je to příjemná trať, možná nejrovinatější na Drahanské vrchovině a měří deset kilometrů. Navíc je tam vždy krásně, i když teď mrholilo a byly jen tři stupně. Ale i tak to byla paráda,“ sdělil hlavní pořadatel seriálu a předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Běh údolím Říčky - Pod Hádkem (10 km)



Muži: 1. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 35:05, 2. Ondřej Horák (Fortex Moravský Beroun) 35:45, 3. Tomáš Bohuslav (AK Drnovice) 36:19, 4. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 36:22, 5. Lukáš Koudelka 37:22, 6. Martin Skřivánek (oba Drnovice) 40:50. JKP po 3. závodě: 1. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 280, 2. Lukáš Koudelka 274, 3. Petr Halas 263, 4. Zdeněk Smutný 257, 5. Josef Kunc (Orel Vyškov) 251, 6. Tomáš Bohuslav 189 atd.

Ženy: 1. Lenka Hrabovská 43:13, 2. Anežka Langhammerová 45:01, 3. Marie Hynštová (vš. AK Drnovice) 49:33. JKP po 3. závodě: 1. Lenka Hrabovská 279, 3. Anežka Langhammerová 196, 4. Světlana Petříková 182, 5. Anna Halasová 96, 6. Eva Dvořáková (Atletika Alojzov) 91 atd.

Běh údolím Říčky v závěru loňského roku byl pro Pavla Dvořáka jedním z těch tří pohárových, které absolvoval. Takže nyní si tedy zopakoval vítězství. Znalost tratě a zřejmě i lepší podmínky umožnily výrazné zrychlení. Výsledný čas 35:05 min. je o 42 vteřin lepší. Také neatakován si pro druhé místo doběhl specialista na vrchy Ondřej Horák z Moravského Berouna. Tentokrát „jen bronz“ pro domácí barvy zajistil Tomáš Bohuslav.

„Bylo to po tvrdém souboji se čtvrtým Zdeňkem Hochmanem, kterého porazil těsně až ve finiši. Ale Tomáš je ve skvělé formě. Pátý nejlepší výkon předvedl Lukáš Koudelka. Opět se výkonnostně posunul. Začíná se přibližovat osobním rekordům,“ komentoval Smutný výkony svých svěřenců.

Také Lenka Hrabovská si zopakovala své loňské „povánoční“ vítězství. A to ještě suverénněji, než Dvořák. Zlepšila se o neuvěřitelné dvě minuty a čtyřicet vteřin.

„To tedy klobouk dolů. Celkově to byl trénink jako bič. Tak to má vypadat. A jak jsou na tom dobře ti nejlepší kluci, ti se tedy sešli, ovšem i ženy běžely výborně, je vidět, že to naše dlouhé testování přece jen k něčemu je,“ chválil trenér a šéf seriálu.

Čtvrtý závod Jarního koronavirového poháru vrátí běžce takříkajíc na domácí trať. V sobotu bude na pořadu Olšanská desítka.