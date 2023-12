Ve druhé části byly už výkony dobré, přesto nepřinášely výsledky. A po domácí porážce s Jeseníkem v posledním utkání roku klesl futsalový Amor Kloboučky Vyškov na poslední místo ve východní skupině II. ligy. „Učili jsme se a hledali sestavu,“ stručně shrnul příčiny trenér Ladislav Štrublík.

Futsal, II. liga-východ: Amor Vyškov - Jeseník 1:5. | Foto: Tomáš Srnský

Trenér Ladislav Štrublík.Zdroj: Deník / Zdeněk VlachPřipomeňte, jakou pozici jste plánoval před startem soutěže?

Popravdě jsem žádnou pozici netipoval. Po velkých změnách v kádru jsme vůbec nevěděli, co nás čeká a jak se bude sezona vyvíjet. Cílem bylo, a to pořád zůstává, poznávání se hráčů mezi sebou a sehrávání mužstva. Velká většina týmu se s futsalem stále seznamuje a chybějící zkušenosti v určitých fázích zápasů rozhodovaly v náš neprospěch.

Přesto asi vaše představy byly odvážnější, než je současné umístění.

Ano, ale přidaly se k tomu velké problémy se sestavou a opravdu jsme neodehráli ani jeden zápas v nejsilnějším složení. Například Sebastian Palla z různých důvodů ještě nenastoupil, Michal Handlíř se nám vrátil po více než roční pauze až v pátém kole a odehrál pouze dvě utkání, a tak bych mohl pokračovat dále. Asi logicky jsme skončili po půlce odehraných zápasů na posledním místě. Ryze sportovní důvody jsou pak slabá efektivita v koncovce. Počet vstřelených gólů mluví za vše.

Amor Kloboučky Vyškov

Tabulka po podzimní polovině 2003:

1. Hodonín 8 6 2 0 45:25 20

2. Jeseník 8 6 1 1 43:32 19

3. Havl. Brod 8 5 0 3 39:27 15

4. Vys. Mýto 8 4 2 2 41:37 14

5. Atraps Brno 8 3 1 4 35:38 10

6. B. Ostrava 8 3 0 5 30:37 9

7. Hlinsko 8 2 0 6 19:29 6

8. Hel. Brno B 8 2 0 6 27:40 6

9. Amor 8 2 0 6 22:36 6

Doma:

6. Amor 4 2 0 2 15:16 6

Venku:

9. Amor 4 0 0 4 7:20 0

Nejlepší střelci: 4 - Adam Bárta, Ladislav Zápotočný, 3 - Vít Ajeský, Milan Ševčík atd.

Kanadské bodování (góly+nahrávky): 8 - Milan Ševčík (3+5), 5 - Adam Bárta (4+1), Ladislav Zápotočný (4+1), Vít Ajeský (3+2), 4 - Jiří Pešta (2+2) atd.

Bodové odstupy od středu tabulky nejsou velké, ze kterých zápasů vám chybějí body nejvíc?

To si říká vždy každý tým a trenér, že tam měl bodovat a tam se dalo udělat víc. Každý nevyhraný zápas nás mrzí, ale třeba v Hodoníně jsme měli brát tři body. Pokud bychom proměnili své šance, tak bychom je brali! S Jeseníkem se mělo taky bodovat. A blízko bodům jsme byli i v utkání s Atrapsem nebo v Hlinsku, kde jsme ale podali špatný výkon. V podstatě mimo hrůzostrašné představení na Helasu (1:9, pozn. red.) jsme v žádném zápase vyloženě nepropadli výsledkově, a to jsme fakt sestavu lepili jak se dalo. Protočilo se nám hodně hráčů a hlavně v prvních třech kolech spolu hrála většina vůbec poprvé. A někteří kluci dokonce jsou futsaloví nováčci, takže fakt těžké. Proto musím spíše kluky pochválit za to, jak se s tím poprali, bohužel to zatím nevede k tolika bodům, jak bychom chtěli.

Zmínil jste Hodonín, z Tanga šel dokonce názor, že jste pro ně byli úplně nejtěžším soupeřem. Jak se to poslouchá, když jste poslední a oni první?

S rozpaky i pěkně, samozřejmě. Ale chlácholit se tím nemůžete. Já si víc cením toho, že bojovnost a snaha se nám upřít nedá. Kluci i na tréninku pracují solidně a chtějí se i futsalově posunout, ale brzdí nás i přes relativně široký kádr velká nestabilita v počtu hráčů v zápasech. A to souvisí dost s tím, jak jsem naznačil, že máme nové hráče a stále je poznáváme hlavně charakterově. Někteří bydlí v celkem velké vzdálenosti od Vyškova a ono to skloubit s prací, fotbalem a jinými osobními věcmi není snadné. Ale začíná se to zlepšovat a věřím, že pokud se nám teď vyhnou zranění, tak se budeme tabulkou posouvat. Těší mě také návrat Michala Handlíře, Lukáše Němce a Tomáše Horvátha, kteří za nás dříve hráli a kvůli zranění kariéru ve futsalu přerušili.

Prakticky jste budoval mužstvo, nebo spíše hledal sestavu, za pochodu. Byla vůbec někdy na hřišti? Nebo alespoň nějaká základní osa?

Už jsem naznačil, že ne, ale doufám, že se nám brzy podaří ji složit. Zatím nám to vždy něco zhatilo. V podstatě stabilní účast v zápasech mají jen oba gólmani Flajzar a Vitásek, z hráčů do pole Pešta, Aujeský, Ševčík a Zápotočný. To je konstatování, veřejně nikoho známkovat nechci. My se vždy prezentujeme spíše týmovým pojetím a nemáme nikoho v kanadském bodování, kdo by tým táhl. Takže máme na čem pracovat u všech hráčů. Potenciál v týmu je, ale potřebujeme ustálit sestavu a aby klukům vydržel elán a chuť na sobě pracovat. Potom věřím, že můžeme být v tabulce úplně jinde. A následně bude důležité, aby se po sezoně všechno zase neobměnilo.

Co, nebo jak, může trenér ovlivnit ze střídačky, když se nedaří? Vidíte třeba i své rezervy?

Tak ovlivnit to trenér samozřejmě může, ale pokud se hráči až v samotných zápasech učí futsal a sbírají první zkušenosti, tak je to pro trenéra velice obtížné. Je to spíše o tom kluky namotivovat a při opakovaných porážkách udržet pozitivní myšlení a víru ve vlastní schopnosti. Rezervy mám stejně jako každý trenér a snažím se na nich pracovat.

Budete pro druhou část soutěže nějak obměňovat tým, nebo se z té »šlamastiky« chcete dostat důkladnější přípravou stávajícího mužstva?

Především doufám, že se tým semkne ještě víc a zachráníme se. A co se týká kádru, máme dostatek hráčů, ale zapojí se kluci, co toho zatím ve futsalu moc neodehráli, ale mají potenciál jít nahoru. A nevylučuju, že se k nám přidají dva hráči.