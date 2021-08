„Kdyby mně někdo před zápasem řekl, že Pragovce dáme skoro padesát bodů, tak bych si myslel, že je to bláznivá předpověď z říše snů. Sám jsem byl překvapený, že jsme byli schopní tolikrát se dostat do jejich brankoviště,“ usmíval se po utkání spokojený trenér Pavel Pala.

Samotná víra v úspěch většinou nestačí. Jak Pala naznačil, Vyškované ji podpořili kvalitním výkonem. S výjimkou konce prvního poločasu měli utkání jasně pod kontrolou.

Extraliga – 1. kolo:

Jimi RC Vyškov

- RC Praga Praha 49:24

Poločas: 21:17. Body – Jimi: M. Kovář 14 (7xKP), Gibala 10 (2xP), Pantůček 10 (2xP), O. Kovář 5 (P), M. Pořízek 5 (P), Schmied 5 (P) – Praga: Hošek 10 (2xP), Froněk 7 (TK, 2xKP), 7 (trestné položení). Rozhodčí: Bednařík - Lančová, Jíša. ŽK: O. Kovář, M. Pořízek, Brtníček – Zeman. Diváků: 160.

Vyškov: Zemanovič, Jan Kovář, Jaroš, Monček, Trunečka, Kopřiva, Martin Pořízek, Ondřej Kovář, Petr Pořízek, Martin Kovář, Soural, Chalabala, Schmied, Gibala, Pantůček - Mazal, Procházka, Brtníček, Vrána, Voráč, Němec, Fialka, Prachař. Trenér: Pavel Pala.

Praga: Matras, Novák, Novotný, Pešek, Klein, Charvát, Náse, Hošek, Petříček, Froněk, Beliakov, Žalud, Chupík, Hrníčko, Malý - Král, Kulhánek, Zeman, Charvát, Vaniščák, Bartůněk, Skotnický, Petrouš. Trenér: Roman Šuster.

„Musím vyzvednout to, že celé utkání kluci vydrželi v herním systému, který trénujeme. A že ty systémové prvky nehráli tentokrát jen dvacet minut, nebo jeden poločas, ale až do konce obou poločasů. A možná, že kdyby si ještě víc věřili a některé situace řešili jinak, třeba místo trestného kopu do autu, aby hráli tu nacvičenou rozehrávku, tak bychom se k nim dostali ještě víckrát,“ v podstatě chválil vyškovský kouč.

Ta „drobná“ komplikace v závěru poločasu přišla za jasného stavu 21:3 osm minut před jeho koncem. To krátce po sobě viděli žlutou kartu Ondřej Kovář a Martin Pořízek. V přesile o dva hráče hosté vytušili šanci.

„Nechci mluvit rozhodčích, ale vyloučení dvou hráčů během pěti minut opravdu není obvyklé a ještě k tomu dvou rojníků… Oni pochopili, že musí hrát mlýnem. Takže hráli samé mlýny. Napřed z nich vytěžili trestnou pětku a v úplně poslední minutě tam dotlačili další. Ano, trochu nás to rozhodilo, ale byla ještě spousta času, celý druhý poločas, s tím něco udělat,“ popsal koncovku první půle jeden ze „žlutých“ Ondřej Kovář.

I v minulém ročníku se oba kluby střetly už v prvním kole. V Praze byl zápas dlouho vyrovnaný. Ještě v polovině druhé půle byl stav 13:8, ale koncovku lépe zvládli domácí a zvítězili 23:8.

„Deset minut před koncem prvního poločasu, kdy jsme byli ve třinácti a jak nás tak hrozně tlačili v těch mlýnech, tak jsem měl strach, že se to utkání může zlomit. Naštěstí jsme udělali nějaké taktické střídání, abychom občerstvili první řadu a ono se to srovnalo. V poločase jsem klukům říkal, aby do druhé půlky vstoupili koncentrovaně, že ten jejich tlak z konce prvního poločasu může pokračovat a že by bylo škoda, kdybychom to utkání ztratili,“ upozornil Pala.

Jeho pokyny mužstvo zcela splnilo. Po velkém náporu právě Ondra Kovář odčinil žlutou kartu a po pěti minutách položil pětku, kterou přesným kopem potvrdil jeho bratr Martin. Mimochodem v tomto směru neomylný. Mazácky proměnil všech sedm kopů po pětkách, přičemž hned ten první byl pro praváka z velice těžkého úhlu z pravé strany. Za dalších deset minut položil Martin Gibala a koncovku zápasu si už domácí zkušeně pohlídali. Což neznamená, že byla lehká.

„Jsem strašně rozbitý, je to skoro po roce, co jsme tady hráli. Člověk odvykne a já jsem navíc byl dlouho zraněný. A zrovna tak silný soupeř. Tohle už byl opravdu pořádný test našich možností. Ale o nich zatím po jednom utkání není třeba moc mluvit. Ale určitě jsme vyhráli zaslouženě. Myslím, že jsme je přečíslovali v patnáctimetrovkách, oni tam nestíhali doplňovat obranu a většinou jsme dávali pětky na kraji. A byla tam i síla, myslím si, že jsme do nich šli hodně tvrdě, že to je docela položilo, že byli docela rozbití. Jako já. (úsměv) Po zranění už jsem v pořádku, zdravotní stav mě vůbec neomezuje. To spíš fyzička, po dobu zranění jsem vůbec netrénoval. Teď jsem byl jen na třech trénincích. Musím to rychle dohnat a určitě to bude makačka,“ dodal k zápasu i svým nejbližším osobním úkolům Ondřej Kovář.

O nadcházejícím víkendu má ragbyová extraliga reprezentační přestávku. Druhé kolo se bude hrát 11. září a Vyškovští nastoupí opět doma v zápase s RC Přelouč.

Domácí nejvyšší soutěž mužů se vrátila k názvu extraliga a proběhne ve zkráceném režimu. Na podzim se odehraje sedm kol systémem každý s každým. Odpadlo tedy play-off a o vítězi rozhodne umístění v tabulce. Mistr republiky za rok 2021 bude znám na konci října. Titul obhajuje po nedohrané loňské soutěži Sparta Praha. Na druhém místě skončila Tatra Smíchov, bronz bral Mountfield Říčany. Na Jimi Vyškov zůstala „bramborová“ medaile. Vyškovští netají, že letos chtějí víc.

„Vzhledem ke složení týmu musíme mít vysoké ambice. Herní systém na jedno kolo bez odvet nepovažuji v českých podmínkách za spravedlivý a tím spíš budeme chtít v každém utkání bodovat. Uvidíme, jaký bodový součet budeme mít a kam nás vynese. Osobně si přeji, aby to bylo hodně vysoko,“ pro svazový web naznačil plány zkušený vyškovský kouč.