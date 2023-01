Cíle byly hrát lepší futsal než předchozí sezonu a tím bavit fanoušky. Konkrétně pak umístit se do čtvrtého místa a zahrát si nadstavbu. A to se nám nepovedlo, takže sezonu musíme hodnotit negativně. Více než to páté místo mě mrzí předvedená hra a obrovské výkyvy ve výkonech z týdne na týden. Pak také velké množství zbytečně obdržených karet. Chybí tomu prostě takový ten sportovní drajv. Byly zápasy, nebo části zápasů, kdy jsme ho měli, ale celkově je to málo. Na naší obranu bych připomněl, že jsme pracovali s velmi úzkým kádrem, takže možná jsme na sebe moc přísní a možná je to v podstatě malý zázrak, že jsme posbírali tolik bodů. Fakt těžko říct, asi to bude chtít v hodnocení i delší časový odstup.

Který tedy je v tuto chvíli ten hlavní důvod, že se plány nepodařilo splnit?

Určitě ten úzký kádr. Chyběla konkurence v týmu, a to se logicky projeví v tréninkovém procesu. Teď každý ví, že bude hrát a to není dobré. Ne, že by na to kluci přímo hřešili, ale stojím si za tím, že by museli jinak šlapat, kdyby viděli, že na tréninku maká třeba patnáct lidí. Dále byl problém, že nám chyběli rozdíloví hráči, proto naše produktivita byla žalostná. Nemáme hráče, co to vezme na sebe a dá tři branky jak „Havlajs“. (Dominik Havlín - Žabinští Vlci Brno, pozn. red.) Určitě nám chyběla i rychlost. Kádr, který zůstal, nemá moc rychlostních typů.

Které konkrétní bodové ztráty vás mrzí nejvíc a byl jste vůbec někdy po zápase spokojený? Třeba jste dobře odehráli poločas s vítěznými Žabinskými Vlky Brno, ale stejně to byla porážka…

Nejvíc mě mrzí porážka od Baníku, kde byla plná hala a hratelný soupeř. Pak nejen ten druhý, ale oba zápasy s Žabinskymi Vlky. Předvedli jsme solidní výkony, bohužel ne celý zápas a to nás připravilo o lepší výsledky. A Atraps v posledním kole samozřejmě také, protože jsme byli ve hře o postup, ale tam jsme si vyhrát nezasloužili.

Hlavně tuhle porážku fanoušci těžko vstřebávají. Nakonec jste, při pomoci Baníku Ostrava, měli postup ve svých rukou…

Nedivím se jim, ale svoje jsem k tomu řekl v pozápasovém rozhovoru a nerad bych se k tomu vracel. Myslím si, že to bylo docela jasné.

Už jste to naznačil, tým se vlastně v každém zápase měnil, ale přesto je kolísavost výkonů moc výrazná. Bylo možné s tím něco dělat? Byla vůbec nějaká základní osa mužstva?

Mít nastavené hlavy, to je náš problém dlouhodobě. Proto ty velmi rozdílné výkony. Jinak by se nemohlo stát, že tým dokáže porazit doma Jeseník po bojovném zápase, když tři týdny předtím dostane 11:1 na Helasu B. Určitě na to má vliv nižší počet hráčů, který jsme měli k dispozici. Ale není to jediný faktor. Hodně to ovlivňuje fotbal. Výkony jednotlivců byly tak proměnlivé, že mluvit o nějaké ose asi nemá smysl.

Naťukl jste další téma. Ví se o vás, že preferujete futsalovost, ale přesto tým tvoří hlavně fotbalisté. Je v tomto směru nějaký pokrok, lze vůbec v tomto duchu hráče prakticky z týdne na týden předělat?

Pokrok je velmi malý, v malém počtu se těžko něco natrénuje a tak nemůže dojít k velkému posunu. Ale to se asi těžko vzhledem k fotbalovým povinnostem hráčů změní. A naučit fotbalisty futsalové věci a myšlení, nebo je na to přeladit, není snadné. Na to je potřeba velmi odhodlaný přístup, dobrá tréninková účast a samozřejmě ta zmiňovaná kvalita a konkurence v týmu.

Hodnocení jednotlivců si asi necháte do klubu nebo kabiny, ale jsou hráči, kteří vaše představy plnili a od kterých jste očekával víc?

I přes neúspěšnou sezonu bych našel v týmu hráče, kteří celkem splnili očekávání. Největší kometou byl jednoznačně David Flajzar v brance, kterého jsem zapojil později a bohužel nakonec pro pracovní povinnosti stihl odchytat jen dva zápasy. Podal dva famózní výkony. Líbila se mi i hra Aldy Ruse, i když má na mnohem víc a očekávám, že to rozjede naplno v další sezoně. (úsměv) Zbytek hráčů měl z různých důvodů, jak bylo řečeno, velmi nestálou formu.

Co z této sezony vyplývá pro tu příští, případně letní přípravu a doplnění mužstva? Nebo celé fungování klubu, i když to je otázka spíše pro prezidenta.

Na většinu věcí, na kterých bude potřeba pracovat, jsem poukázal v předchozích odpovědích. Teď si to musím v idu vyhodnotit a pak se určitě sejdeme s vedením, kde probereme další sezonu a budoucnost klubu.