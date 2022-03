Z výsledků ankety 2021 Ragbista roku: 1. Dan Hošek, 2. Jiří Pantůček, 3. Tristan Horak (Říčany) Ragbistka roku: 1. Julie Doležilová, 2. Věra Gärtnerová (Říčany), 3. Petra Vacková (Petrovice) Nejoblíbeněší hráč: Jiří Pantůček Osobnost extraligy XV: Jiří Pantůček Ragbista roku 7s: Matyáš Hopp (Praga) Klubový trenér mládeže: Tomáš Kohout (Říčany) Rozhodčí roku: Jaroslav Bednařík Hráčka do 20 let: Věra Gärtnerová Hráč do 20 let: Adam Koblic

Dvojnásobný držitel titulu z let z let 2017 a 2018 Pantůček ke „stříbru“ přidal titul Osobnost Extraligy ragby XV a hlasování fanoušků ho zvolilo nejoblíbenějším hráčem roku. Reprezentačním trenérem roku byl vyhlášen kouč juniorů do 20 let Roman Šustr a klubovým trenérem roku Miroslav Němeček z týmu loňského vítěze extraligy Mountfield Říčan. Novými členy Síně slávy jsou Jiří Kotlový ze Zlína, Jiří Šťastný (Zbrojovka/Dragon Brno) a In Memoriam Antonín Frydrych z Říčan a Milan Rázga ze Slavie Praha.

V anketě hlasovaly desítky českých ragbyových expertů, převážně trenérů, manažerů, vítězové předchozích ročníků a zástupci domácích klubů.