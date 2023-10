Prakticky všechno, co trenér hokejistů Vyškova Michal Konečný před derby s Hodonínem předpokládal, se splnilo. Derby bylo plné emocí, bojovnost převládala na hokejovou krásou, místy byla na ledě nervozita. A zápas skončil těsným výsledkem. Naštěstí se splnily nejen předpoklady, ale i přání vyškovského lodivoda, tedy, aby všechny body zůstaly doma. Jeho svěřenci výhrou 3:2 splnili roli mírného favorita.

Hokej II. liga Vyškov - Hodonín 3:2. | Foto: Marie Nezbedová

Domácí se od počátku snažili o tlak, ale vyloženě přehrát houževnatého soupeře se dlouho nedařilo. Teprve až tři a půl minuty před koncem první třetiny se Vojtěch Krejčiřík dostal k odraženému kotouči před levou tyčí a trefil odkrytou polovinu branky. Po zápase si Konečný posteskl, že se jeho hráčům nedařilo využívat přesilovky. Naštěstí zužitkovali hned tu první, kdy za sekání seděl „na hanbě“ Matěj Novák. Po tlaku bezprostředně před gólmanem Hodonína Pitákem doklepl mezi obránci do sítě Dominick Vašíček. Důležité zvýšení na 2:0 devět vteřin před koncem první třetiny.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– SHKM Hodonín 3:2

Třetiny: 2:0, 1:1, 0:1. Branky (nahrávky): 17. Krejčiřík (Komínek), 20. Vašíček, 39. Komínek – 26. Dobiáš (Luža), 52. Luža (Karafiát). Rozhodčí: Kohoutek – Viskot, Augusta. Vyloučení: 8:10. Využití: 1:1. Diváků: 120.

Vyškov: Synek – Dluhoš, Hefka, Hohl, Holemý, Mikulík, Studený, Žižka – Janeček, Komínek, Kořenek – Krejčiřík, Lehečka, Lekeš – Popelka, Sebera, Štefka – Tomajko,Vašíček. Trenér: Michal Konečný.

Příští zápasy: Havířov – Vyškov, sobota 21. 10. (17.00), Vyškov – Technika Brno, středa 25. 10. (18.00).

Ve druhé se obrázek hry nezměnil. Takticky hrající hosté drželi mladé vyškovské „divochy“ na uzdě. Ve 26. minutě rovněž v přesilovce vypálil Vojtěch Dobiáš kousek za kruhy a kotouč si našel cestu za záda brankáře Synka. A možná, když se Hodonín už nadechoval k vyrovnání, ujel po pravé straně Tomáš Komínek, který do Vyškova loni přišel právě z Hodonína, a domácím vrátil dvoubrankový náskok.

„Dneska to bylo, jak se říká, přes závit. Z naší strany udřené, upracované, umlácené vítězství. Chyběla nám trochu ta předchozí lehkost. Zkrátka nebyli jsme do toho tak vtažení, jak jsme zvyklí. Ale i takové zápasy přicházejí a i díky Synkovi, který nás v důležitých momentech podržel, jsme to nakonec zvládli. Takže dneska výkon nerozebírám, mám radost ze zisku tří bodů a je to čtvrtá výhra za sebou,“ stručně sdělil své dojmy kouč Vyškova.

V závěrečné části měli domácí několik možností dát uklidňující čtvrtý gól, ale stal se opak. V polovině třetiny nepokryli před brankou volného Dominika Lužu a ten přihrávku zpoza branky napálil do sítě. Koncovku pak ještě zdramatizovalo vyloučení na obou stranách. Minutu a devět vteřin před koncem šel sedět hodonínský Jan Štědrý a domácí měli zápas dohrát s pukem na svých hokejkách. Jenže za třicet vteřin si šel sednout na druhou polovinu trestné lavice domácí Vojtěch Krejčiřík a umožnil hostům kratičkou power-play pěti na čtyři. Tu ovšem domácí bez problémů ustáli.

„Ve třetí třetině jsme měli spoustu přesilovek, které nám dneska nešly a trápili jsme se v koncovce. Vlastně jsme se trápili všeobecně a o to víc si cením, že jsme to nakonec uhráli. Hodonín hrál to, co jsme čekali, bojoval a těžil z vyhecované atmosféry, a také z naší místy zbytečné nervozity. Shrnout se to dá tak, že jsme utkání měli pod kontrolou, ale umožnili jsme hostům zůstat ve hře. Ale jak jsem řekl, někdy takové zápasy přijdou a když z nich uhrajete tři body, je to skoro jako bonus,“ už spokojeněji dodal k hodnocení Konečný.

Vyškov tak v osmém kole uhájil druhou příčku tabulky s osmnácti body. Vede Havířov s dvaadvaceti, třetí Opava má rovněž osmnáct. Hodonín zůstal přes porážku pátý se třinácti body. V sobotu Konečného svěřenci nastoupí právě na ledě aktuálního druholigového lídra Havířova. Následně ve středu je čeká doma další jihomoravské derby s Technikou Brno.