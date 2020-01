V Bučovicích hledají Sportovce roku 2019, nominace jsou do konce ledna

Obyvatelé Bučovic již mohou nominovat do městské ankety Sportovec roku 2019. Jména do kategorií jednotlivci, sportovní kolektivy a trenéři mohou posílat do konce ledna.

Galavečer k vyhlášení nejlepších sportovců okresu Vyškov za rok 2018. V hlavních kategoriích zvítězila moderní gymnastka SK Trasko Vyškov Dana Suchomelová a volejbalisté Sokola Bučovice. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach