Jaký pocit z roku 2020 tedy ve vás převažuje?

Já to nechci vidět celé černě. Jsme stále ještě mladý klub, takže radovat se zatím dokážeme i z maličkostí.

Například?

Za mě jsou to tyto tři. Jednak obhajoba medailí našich odchovanců na krajských přeborech starších žáků. Přitom oni jsou věkem stále ještě v kategorii mladších žáků a hráli tedy proti o dva roky starším soupeřům. Dále triple našeho hráče Borise Trávníčka na mistrovství České republiky dospělých handicapovaných stolních tenistů. Prosadil se ve všech třech vypsaných kategoriích, to znamená PARA, OPEN a v družstvech. A do třetice to jsou zážitky z tréninků pod reprezentačním trenérem Tomášem Demkem, který přijal naše pozvání do Vyškova. Pro děti i mě to byl neskutečný zážitek.

Plyne pro vás z problémového roku i nějaké poučení?

Jistě, je to řada věcí, ale o tom se píše všude. Pro nás vyplývá třeba, že bychom si měli hledat vlastní prostory pro trénování a zápasy.

Jaký je váš nejsilnější zážitek mimo váš klub?

V září na první lize v Hradci hrál bývalý reprezentant Vlasta Buben s talentem Květoněm, který do do reprezentace míří. Celé utkání bylo velmi vyrovnané a nejinak i tento zápas. Vlasta vedl 2:1 na sety a v koncovce čtvrté sady to měli 10:10. Zahrál míček zdánlivě za hranu, i rozhodčí si to myslel. Načež Květoň zvedl ruku a přiznal tečnutí míčku, uznal bod Bubnovi. Byla to koncovka - něco jako v tenise tie-break - a bylo skvělé vidět, že i v tak vypjatém momentě zvítězí touha po spravedlivém rozhodnutí nad touhou vyhrát. Hezké a možná i spravedlivé bylo také to, že Květoň nakonec tento set i celý zápas otočil a zavelel tím k obratu utkání.

Jaký mimosportovní zážitek si budete připomínat?

Smutný. Je na pomezí mezi sportovním a mimosportovním zážitkem. Ve velmi mladém věku 36 let nás totiž opustila jedna z vůbec nejvýznamnějších osob našeho klubu. Ani hráčka, ani trenérka, ani funkcionářka, ale doslova maminka klubu Monika Křupková. Ve všem nesmírně nápomocná lidská bytost, maminka jednoho z našich nejmladších svěřenců, která bohužel prohrála svůj dlouhý boj se zákeřnou nemocí. Nikomu na sobě nikdy nedala znát, že by jí kdy něco trápilo či bolelo a velmi statečně, obdivuhodně a s chutí rozdávala všude kolem sebe smích, radost a životní elán. Nikdy na ni nezapomeneme, všechna čest její památce.

Něco podobného snad letošní rok nepřinese. Na který sportovní a osobní vrchol se těšíte nejvíce?

Na světový pohár dospělých v Olomouci. Také na opětovné rozběhnutí pingpongové školičky pro nejmenší děti od pěti do osmi let, kterou jsme díky opatřením museli přerušit. A také se těším, že se našemu Borisu Trávníčkovi, snad podaří kvalifikovat do Tokia, na odloženou olympiádu.