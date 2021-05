Tentokrát si svoji porci odkrojila již v pátek večer a sama, protože v sobotu nemohla přijet kvůli jiným povinnostem. Zaběhla skvělý čas, který o den později žádná ze soupeřek nepřekonala. Nejvíce se přiblížila Lenka Jančaříková z AAC Brno. Třetí skončila Lenka Hrabovská, především zásluhou „letu“ z kopce po obrátce.

Olšanská desítka (10 km) - 7. závod Jarního koronavirového poháru AK Drnovice.

Muži: 1. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 35:23, 2. Lukáš Soural (Univerzita Brno) 36:45, 3. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 37:23, 4. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 39:37, 5. Lukáš Grézl (Vyškov) 39:51, 6. Martin Skřivánek (AK Drnovice) 41:12, 7. Igor Toman (Vyškov) 41:19, 8. Petr Jančařík (AAC Brno) 42:51. JKP po 7. závodě: 1. Zdeněk Hochman 656 bodů, 2. Lukáš Koudelka 639, 3. Petr Halas 607, 4. Zdeněk Smutný (oba AK Drnovice) 588, 5. Josef Kunc (Orel Vyškov) 571, 6. Martin Skřivánek 535, 7. Pavel Dvořák 500, 8. Jiří Bubeník ml. (AK Drnovice) 422 atd.

Ženy: 1. Anežka Langhammerová (AK Drnovice) 43:17, 2. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 43:57, 3. Lenka Hrabovská 44:45, 4. Marie Hynštová 50:16, 5. Anna Halasová (vš. AK Drnovice) 51:47, 6. Eva Dvořáková (Atletika Alojzov) 54:48. JKP po 7. závodě: 1. Marie Hynštová 646 b., 2. Anežka Langhammerová 596, 3. Lenka Hrabovská 581, 4. Eva Dvořáková 449, 5. Anna Halasová 367, 6. Světlana Petříková (AK Drnovice) 273 atd.

V Olšanech to byl již sedmý závod Jarního koronavirového poháru a z Olšan se běželo od lesní křižovatky nad račickými serpentinami na Kalečník, kde byla obrátka. Langhammerová prodloužila vítěznou šňůru v předchozích dílech seriálu na čtyři.

Také závod mužů má již popáté za sebou na prvním místě stejné jméno. Pavel Dvořák z klubu Atletika Alojzov. Malou obec jihozápadně od Prostějova reprezentuje opravdu dobře. A to neměl ledasjaké soupeře. Nasadil si své tempo a ve výborném čase na tuto náročnou trasu si doběhl v pohodě pro vítězství. Druhý skončil Lukáš Soural z Univerzity Brno. Držel se Dvořáka, ale přece jen ještě potřebuje trochu doladit formu. „Příští týden už jedu na závody do Nového Šaldorfu, tak jsem rád, že byla dnešní trať poměrně náročná. Přesně tak jsem to potřeboval otestovat a jsem spokojený,“ zhodnotil Soural svůj výkon v cíli.

Třetí doběhl rovněž po výborném výkonu vedoucí muž seriálu Zdeněk Hochman. „Já už taky příští týden jedu na závody, tak to dnes byl takový poslední test před zahájením sezony,“ konstatoval při výklusu.

Z reprezentantů pořádajícího AK Drnovice se nejvýše umístil celkově čtvrtý Lukáš Koudelka, který ale nebyl moc spokojený. Problémy avizoval už na trati „Dnes to není ono. Trápím se,“ prohodil směrem ke svému trenérovi a hlavnímu garantu drnovických závodních testů Zdeňku Smutnému.

„Anežka přijela do Bukovinky autobusem, pak šla pěšky na trať a podobně absolvovala i cestu zpět. Když je auto v servisu, je to vždycky problém. Ale na výkonu to znát nebylo. Teď sice přichází uvolňování zákazů, ale stejně nevím, co bude dál. Odvážnější pořadatelé asi už pomalu začnou organizovat své akce. Třeba se bude dát již vyrazit na nějaké závody. Zatím bych to ale neuspěchal. Naše testy mají smysl, to je bez debat, a tak by bylo možná dobré ještě nějaký ten test absolvovat, než se situace úplně zklidní. Takže příště dáme rovinatou desítku v Hošticích,“ chválil a hodnotil Smutný.