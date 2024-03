Cílem nebylo nějaké konkrétní umístění, ale po loňském »průvanu« v kabině, jsme chtěli vůbec tým seskládat, abychom byli konkurenceschopní. Vyzkoušet nové hráče, jestli budou mít kvalitu na druhou ligu. Bohužel, řada nováčků buď sezonu ani nezačala, nebo po odehrání pár zápasů skončila, takže jsme je ani pořádně nemohli zkusit. Naštěstí se nám vrátili bývalí hráči, kteří tým výrazně zvedli a my tak mohli bojovat o lepší postavení v tabulce.

Co vám »život« komplikovalo nejvíc?

Tak klasicky musím zmínit zranění, i když ta dlouhodobá se nám letos celkem vyhýbala, plus samozřejmě fotbalové povinnosti kluků ve svých klubech. Ale s tím se potýkají všechny týmy, takže na to se vymlouvat rozhodně nebudeme.

Myslíte, že v ideálním nebo přibližně ideálním složení, mělo mužstvo na postup do play-off?

Tak o tom jsem stoprocentně přesvědčený! Dokonce věřím, že bychom bojovali o špičku s Tangem Hodonín a Vysokým Mýtem. Proto je klíčové na tomto do další sezony zapracovat a získat dvě tři posily, abychom byli ještě silnější a případné ztráty dokázali lépe nahrazovat.

II. liga - východ:

Konečná tabulka:

1. Vys. Mýto 16 12 2 2 84:57 38

2. Hodonín 16 11 3 2 87:58 36

3. Baník Ostrava 16 8 1 7 73:69 25

4. Jeseník 16 7 3 6 69:69 24

5. Havl. Brod 16 7 0 9 64:64 21

6. Amor 16 6 1 9 55:62 19

7. Atraps Brno 16 5 3 8 70:80 18

8. Hlinsko 16 4 2 10 44:59 14

9. Helas Brno B 16 4 1 11 54:82 13

Střelci branek:

14 - Vít Aujeský (9. místo v tabulce kanonýrů II. ligy-východ), 7 - Jiří Pešta, 6 - Milan Ševčík, 5 - Michal Handlíř, Adama Bárta, 4 - Ladislav Zápotočný, 3 - Filip Ždánský, Miroslav Tomaštík atd.

Které ztráty vás v tomto směru mrzí nejvíc, nebo byly zbytečné?

Každý tým má zápasy, kde ztratí body a říká si tady jsme měli bodovat. Ale když už teda mám zmínit nějaké ztracené zápasy, tak určitě nejvíce mrzí utkání v Hodoníně a ve Vysokém Mýtu. V Hodoníně jsme měli vyhrát, ale naše koncovka byla přímo tragická a na Nejzbachu, tam nám ukončili naši sérii čtyř neprohraných utkání a dost nás tento zápas ovlivnil v dalších zápasech. Kdybychom tam totiž vyhráli, tak jsme se reálně v té době zapojili do boje o třetí místo a věřím, že motivace i účast by ve zbytku sezony byla větší. Naštěstí jsme se semkli na poslední zápas s naším neoblíbeným Helasem Brno a díky třem bodům nakonec skončili na šestém místě, které bych asi před sezonou bral.

Kdo tedy z hráčů tu sezonu odtáhl nejvíc? Kdo vám chyběl nejvíc? Dal se vlastně za tohoto stavu pilovat herní styl směrem k futsalovosti, což je vaše dlouholeté krédo?

Táhli to především Víťa Aujeský a Jirka Pešta, kteří odehráli mimo jeden zápas, kdy stáli za karty, všechno a i jejich účast na trénincích byla stoprocentní. Ostatní už tak stabilní z různých důvodů nebyli. U nás to nemáme postavené na jednom nebo dvou hvězdách, takže bych musel vyjmenovat všechny hráče, kteří nám chyběli během sezony. Futsalově se to dalo budovat jen s pár jedinci a to těmi, kteří chodili celkem stabilně trénovat a myslím, že při zapojení všech, nebo aspoň většiny, by se to mnohem více projevilo i na hřišti. Chtěli jsme hrát i systém bez pivota, ale právě z důvodů slabší účasti hráčů jsme to moc využít nemohli. Velkým plusem bylo, že kluci o futsalové věci a systém zájem měli a od toho se můžeme odrazit k dalšímu posunu. A za to bych jim chtěl poděkovat.

Co, jaká poučení z této sezony vyplývají, jsou tam i nějaká pozitivní?

Tak, jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, zájem a chuť o futsalový projev tam byl. Zodpovědnost k plnění trenérských pokynů jak během tréninků, tak i v utkáních a až na výjimky velmi dobrá bojovnost a přístup. Navíc se postupně vytvořila dobrá parta i díky návratu bývalých hráčů. Bohužel negativem je slabší účast, jak v tréninkovém procesu tak v utkáních. A to nás nejvíce brzdí ve futsalovějším projevu.

Dostali příležitost někteří mladí hráči, případně i dorostenci? Jaké mátě v tomto směru zázemí?

Ano, to je určitě také pozitivní věc této sezony. Adam Bárta byl stabilním členem áčka a jeho výkony většinou byly dobré a je velkým příslibem do budoucna. Pokud mu to fotbalové povinnosti ve Slovácku dovolí a zůstane stále tak pokorným a pracujícím hráčem, tak má předpoklady být oporou týmu. Bohužel se v půlce sezony zranil a od té doby do utkání nezasáhl. Hodně velkou minutáž měl další hráč kategorie U19 Tomáš Husár. Hráč ročníku 2004, který žil do loňského roku v Anglii, kde ve čtrnácti patnácti letech dokonce nakoukl do akademie slavného Liverpoolu. Naskočil hned do prvního zápasu v Havlíčkově Brodu, ale tam se teprve učil a seznamoval s futsalem. Postupně jeho výkony měly vzestupnou tendenci a věřím, že to v příštím ročníku bude ještě lepší a rozbalí to naplno. Snad ho nebude moc limitovat fotbal v Rakousku. Posledním mladíčkem, který se v zápasech objevil byl Filda Zezula. Jeho vytížení zatím bylo malé a nerad bych ho hodnotil. Jen vím, že má mnohem větší potenciál než předvedl. Šanci do přípravy na nový ročník dostane a je jen na něm jak ji využije. Pokud si srovná hlavu, začne ke všemu přistupovat zodpovědně, tak může být v budoucnu zajímavým hráčem. Tomáš i Filda nastupovali převážně za béčko a za to bych jim chtěl poděkovat, stejně jako dalším hráčům z naší juniorky. Talentů v mládeži přibývá a to mě moc těší. Za to bych chtěl poděkovat našemu vedení, prezidentu Petlachovi i jeho dceři Pavle, samozřejmě trenérům Sebastianu Pallovi, Jiřímu Peštovi, Vítu Aujeskému. Nejvíc mně dělá radost kategorie U15, která má famózní přístup a začíná na svých turnajích vyhrávat. Když je člověk vidí, jak fandí všem v klubu, tak to běhá mráz po zádech. Snad tímto chováním nakazí i další hráče z mládeže.

Teď je velmi dlouhá pauza do další sezony, víte už teď, kdo odejde a jaký zůstane základ? Kdy začnete stavět nový kádr?

Určitě v áčku skončí legenda Amoru a nejlepší kanonýr v naší druholigové éře Milda Ševčík. Jeho přesun bude do béčka a samozřejmě neustále povede céčko v okresním přeboru. Jako jediný hráč odehrál všechny druholigové sezony Amoru, a to je úctyhodné! Ševa zaslouží velkou pochvalu za jeho skvělý přístup. Moc si ho vážím a přeji mu všechno nejlepší do života. Zbytek hráčů by měl zůstat, ale uvidí se, jak na tom budou zdravotně Míša Handlíř a Seba Palla. Takže oproti loňsku by měl kádr zůstat pohromadě. Samozřejmě ho budu chtít doplnit a již na tom postupně pracuji. Něco se rýsuje, tak uvidíme, jak to dopadne.

O plánech pro příští ročník je samozřejmě předčasné mluvit, ale můžou být i medailové?

Je to brzo, ale vím, že když kádr opravdu zůstane nezměněný a doplním ho o vytipované hráče, tak bych chtěl útočit na prvenství v soutěži. Samozřejmě budeme pracovat nejen na áčku, ale na vylepšení všech našich týmů. Než se tímto budeme zabývat, tak nás ještě čeká pohár SFČR (Svaz futsalu České republiky, pozn. red.), kde se v regionálním čtvrtfinále utkáme s tradičním rivalem Tangem Hodonín na jeho palubovce osmého dubna ve 20.00 hodin. Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, co se o Amor starají a všem našim fanouškům za podporu, které si nesmírně vážím nejen já, ale i hráči a celý klub.